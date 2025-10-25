HABER / ALİ KARABAŞ

Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, toplantının açılış konuşmasında eğitimin sadece bir kurumun değil, bir milletin ortak meselesi olduğunu vurguladı. Kalko, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin en değerli sermayesi yer altı kaynakları değil, yetişmiş insan kaynağıdır. Bu yüzden eğitim bir rekabet değil, bir seferberliktir.”

Bu güçlü mesaj, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı ve Türkiye’nin eğitim alanında kolektif bir vizyon benimsemesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Eğitimde Yeni Yaklaşım

Toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” de gündeme geldi. Ümit Kalko, modelin ezber odaklı eğitim anlayışını bir kenara bırakıp; anlamayı, üretmeyi ve değerlerle harmanlamayı hedeflediğini belirtti.

“Mektebim Koleji olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Kamu ve özel eğitim kurumları, aynı idealin farklı kanatlarıdır. Hep birlikte ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz,” dedi.

Bu yaklaşım, Türkiye’de eğitimin niteliğini artırmayı ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları

Bab-ı Âli Toplantısı’nda eğitimde dijitalleşme ve yenilikçi öğrenme metotları da detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, özellikle şu konulara odaklandı:

Dijital öğrenme platformlarının etkili kullanımı

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyen uygulamalar

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ileri görüşlü değerlendirmeleri, eğitimciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi ve eğitim politikalarının geleceğine dair kapsamlı bir perspektif sunuldu.

Millî Eğitim Bakanlığının önemli ilgi alanlarından birinin gençlerin teknolojik altyapısını geliştirmek olduğunu belirten Tekin, çağın gerekleri doğrultusunda okulların teknolojik imkânlarının geliştirmesinin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerin de bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak adımların önemli olduğunu söyledi. Bakan Tekin, Türkiye'de hem üretim hem de tüketimle alakalı düzgün işleyen bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, kamuya ait 65 bin civarında okulun tamamının internet erişimine açık olduğunu aktardı. Dünyada eğitimle ilgili içerik açısından en zengin portallardan birinin EBA olduğunu ifade eden Tekin, uygulamanın sürekli güncellendiğini ve öğrencilerin etkileşimli tahtalar sayesinde yüz binlerce içeriğe ulaşabildiğini dile getirdi.

Eğitimde Dayanışma ve İş Birliği Mesajı

Toplantı sonunda gerçekleştirilen hediye takdimi, eğitim sektörü temsilcileri arasında dayanışma ve iş birliği mesajı verdi. Ümit Kalko, Mektebim Koleji’nin bu tür etkinliklerle eğitim ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

“Bab-ı Âli Toplantısı’ndaki güçlü temsilimizle, eğitimin geleceğine yön veren vizyoner yaklaşımımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizin eğitim ekosistemine değer katacak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz,” dedi.

Mektebim Koleji: Eğitimde Geleceğe Yön Veren Kurum

Mektebim Koleji, Bab-ı Âli Toplantısı’nda ortaya koyduğu vizyon ile eğitimde yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşımın temsilcisi olduğunu gösterdi. Kurum, öğrenci merkezli eğitim anlayışı, teknolojik dönüşüme uyum ve değer odaklı pedagojik yaklaşımıyla Türkiye’nin eğitim geleceğinde önemli rol oynamaya devam edecek.