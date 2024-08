Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin birçok konuya dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak salı günü Young Boys ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında turu geçeceklerine inandığını belirten Başkan Özbek, “Çarşamba günü futbol takımımız ona en çok yakışan, her zaman olması gereken yere, Şampiyonlar Ligi’ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin, haftaya salı günü taraftarımızla birlikte bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde yine biz olacağız. Salı günü bu statta olacak herkesin buna inanmasını ve 1 saniye bile durmadan takımı desteklemesini istiyorum” diye konuştu.



“Transfer sürecinde kaptanlık dallarında da değişiklik yapılabiliyor”

Kerem Aktürkoğlu’nun kaptanlığının alınıp alınmadığıyla ilgili gelen soru üzerine açıklama yapan Dursun Özbek, “Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor, yeni transferler geliyor, ayrılan oyuncular oluyor. Dolayısıyla bu süreçte kaptanlık dallarında da değişiklikler yapılabiliyor. Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi Galatasaray’a hizmet etmek durumundadır. Transfer sezonunun sonuna kadar gelecek, gidecek oyuncular, takımın yapılanması bitmemiştir. Bu tartışmaların buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir. Hizmet eden herkese de bütün Galatasaraylılar sevgi dolu bakar. Transfer sezonunun bitmesini, takımın net olarak oluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Muslera da Abdülkerim de takımımızın değerli oyuncuları”

Young Boys maçında Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı’nın sert şekilde eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine de konuşan Özbek, “Çarşamba günü oynadığımız maçta beklenmedik bir sonuç aldık. Galatasaray kulübü zaten bir bütün. Bunların içinden falanca iyi oynadı, filanca kötü oynadı diye tefrik etmek yanlış. Muslera da Abdülkerim de takımımızın değerli oyuncuları. Bir anlık ya da bir maçlık performansla onları değerlendirmek Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de bizim çok değerli oyuncumuz. Dolayısıyla bu konuda eleştirilere fazla katılmıyorum. Önümüzde bir rövanş maçımız var ve turu geçeceğiz. Onun için bugünden bu tip yorumları yapmak son derece yanlış” değerlendirmesinde bulundu.



“Galatasaray ve kara borsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor”

Bazı Galatasaraylı yöneticilerin kara borsadan bilet sattığı iddialarıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Başkan Özbek, “Galatasaray ve kara borsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Sistemi gayet iyi biliyorum çünkü geçmişte de başkanlık yaptım. Passolig sistemi kurulduktan sonra da çalışmalarım oldu. Sistemi çok iyi bilen birisi olarak şunu net olarak söyleyebilirim; bizim bilet satışımız elektronik ortamdan veya kulüpten adrese yapılıyor. Yani bir kişi bilet alıyorsa kulübe TC numarasıyla müracaat ediyor. Ya elektronik ortamdan alıyor ya da passolig üzerinden biletini alıyor. Burada yaptığımız bilet satışı birisi gelip parasını verdi de 20 tane bilet aldı gibi bir şekilde değil. Galatasaray’a bu yakıştırmaları yapmak yerine herkese buradan çağrı yapıyorum; gelsin bize desin ki falan maça şu bileti şu kişiden aldım. Anında buluruz. Çünkü adres belli, elektronik ortamda her şey görünüyor. Her şey konuşuluyor, soruyoruz, soruşturuyoruz, acaba bilmediğimiz bir şey var mı, soruşturma var mı diye ama bakıyoruz yok. Neden böyle bir şeyin üzerine gidildiğini ve parlatılmaya çalışıldığını da anlamakta güçlük çekiyorum. Böyle büyük bir camiayı böyle töhmet altına sokacak bir söylem için net bilgi sahibi olmak gerekiyor. Artık bu söylemin Galatasaray’a zarar verdiğini bütün Galatasaraylıların bilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“En dikkat ettiğimiz husus başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak”

Transfer sürecinin devam ettiğini ve son güne kadar çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Dursun Özbek, “3 Eylül’de UEFA listesi, son liste belirlenecek. 15 Eylül’e kadar da normal transfer süreci devam ediyor. Her zaman normal transfer sezonunun sonuna kadar sürecin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem scout ekibimizle, hem hocamızla, hem yönetim kurulumuzda ilgili arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Unutmayın ki 2025’teki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız ve Avrupa’da da başarılı olmak. Transfer sürecinde en dikkat ettiğimiz husus bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak. İhtiyaçların tespitini hocamız ve teknik kadromuz var. Bize sunulan liste ve ihtiyaç çerçevesinde elbette ki yönetim kurulu gereğini yapar” sözlerini kaydetti.



“Rakam telaffuz etmek yanlış, başarıyla beraber primi de futbolcularımıza ödüyoruz”

Galatasaray’ın Young Boys karşısında turu geçmesi halinde takıma 3 milyon Euro prim verileceği iddiasının doğru olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Özbek, “Bizim bir prim sistemimiz var. Bu prim sistemini sene başında tespit ediyoruz. İlgili arkadaşlar takımla temas halinde. Bu prim sisteminde ne yaparlarsa ne alacaklarını zaten biliyorlar. Rakam telaffuz etmek son derece yanlış. Elbette ki başarıyla beraber primi de futbolcularımıza ödüyoruz” dedi.