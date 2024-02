Yıllık 160 milyar dolar gıda ithalatıyla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan ABD’de Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen “Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi” kitabının ikinci baskısı ABD’deki büyük bir etkinlikle duyuruldu.



Türkiye birçok meyve ve sebzenin anavatanı ve en büyük üreticisi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye'nin iklim ve coğrafi özellikleri, meyve ve sebze üretimi için çeşitlilik ve kalite açısından benzersiz bir zenginlik sunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye birçok meyve ve sebzenin anavatanı ve en büyük üreticisi olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Geleneksel üretim teknikleri ve modern işletimlerin uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesi, ihracatçılara önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye'nin ABD'ye olan meyve ve sebze mamulleri ihracatını artırmak amacıyla yürüttüğü tanıtım çalışmaları da bu zenginlikleri ve avantajları vurgulamaktadır” diye konuştu. Başkan Uçak, “Son verilere göre, Türkiye'nin önceki yıl ABD'ye meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 26 artarak 343 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Bu artış, Türk meyve ve sebzelerinin ABD pazarında giderek daha fazla talep görmesiyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye'nin dünyanın her pazarındaki güncel trendlere hızlı bir biçimde adapte olma yeteneği, ABD pazarındaki başarısını güçlendirmektedir” dedi.



Dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, dünya protein ihtiyacının karşılanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Birliğimiz bünyesinde yer alan bütün ürün gruplarımızda dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız. Su ürünleri sektöründe Türkiye olarak, levrek ve çipurada dünyanın en büyük levrek ve çupra üreticisi ve ihracatçıyız. Ayrıca, son dönemde Karadeniz’de yetiştirmeye başladığımız Türk somonuna sektörümüzün parlayan yıldızı olarak tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Yine Birliğimiz ürün gruplarından kanatlı etleri üretiminde dünya çapında 8. sıradayız" açıklamasında bulundu. Başkan Girit, “Yumurtaya baktığımızda yine Dünya 5. Si olan sektörümüzde, 50’den fazla ülkeye de ihracat yapılmaktadır. Bal sektöründe dünyadaki en büyük 2. üretici, çam balında ise Dünya 1.si olup dünyanın yüzde 92'sini üretmekteyiz. Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz Turkish Tastes Projesi ve fuar organizasyonları sayesinde Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı 2023 yılında yüzde 18 artarak 123 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Turkish Tastes markasının protein sağlayıcıları olarak tüm üyelerimizle her türlü işbirliğine desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.



Türkiye, dünyanın en büyük sofralık zeytin ve en büyük 2. zeytinyağı üreticisi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Her geçen gün daha fazla önem kazanan Akdeniz tarzı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olan zeytinyağı, endüstriyel olarak ilk kez tarihte İzmir'de yer alan atölyelerde üretilmiştir. Türkiye, dünyanın en büyük sofralık zeytin ve en büyük 2. zeytinyağı üreticisi olup, bu alanda zengin bir geleneğe sahiptir. Dünyada zeytinyağlı yemekler segmenti olarak bin yıllara dayanan sağlıklı tariflerin orijinalini koruyarak nesiller boyu taşıyan kültürümüz, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektörünü temsil etmektedir. Türkiye'nin ABD'ye olan zeytin ve zeytinyağı ihracatını artırmak için yürüttüğü tanıtım çalışmaları da bu zengin mirası ve kaliteli ürünleri vurgulamaktadır. Son verilere göre, Türkiye'nin ABD'ye zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2023 yılında yüzde 80 artarak 199 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Bu artış, Türk zeytin ve zeytinyağının kalitesine ve çeşitliliğine olan talebin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Türkiye'nin dünya pazarındaki önemli konumu ve sağlıklı beslenme trendlerine uygun ürünleriyle ABD pazarındaki başarısını güçlendirmesi beklenmektedir. Hem sağlıklı beslenmenin hem Turkish Tastes’in en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, “2019’dan bu yana projemiz kapsamında tüm paydaşlarımıza katkı sağlayan ve uzun vadeli bir vizyonla yola çıktık. Las Vegas Üniversitesi (UNLV) Nevada William F. Harrah Otelcilik Fakültesi, Nevada Restaurant Association (NvRA), American Culinary Federation (ACF) gibi prestijli kurumlarla yaptığımız işbirlikleriyle büyük bir topluluk oluşturduk. Bu topluluğun sürekli büyüdüğünü görmek, çabalarımızın meyvelerini aldığımızın en güzel göstergesi. Artık temsil ettiğimiz sektörlerin birlikte iş yapma potansiyelini ortaya çıkarmanın ve bu konuda somut adımlar atmanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanda daha da ileri gitmek için kararlılıkla çalışacağız” dedi.



Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Firmalarımızın sektörlerimizin her zaman arkasındayız. Turkish Tastes Turquality Projemiz ülkemiz için çok önemli. Diğer projelerin örnek alması gereken Pilot proje olarak görüyoruz. ABD’nin bir numaralı gıda distribütörü Sysco, ABD’nin 2. Büyük gıda distribütörü Us foods gibi ABD’nin en büyük gıda firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı bu etkinlik 2019’dan bugüne kadar olan süreçte nelerin başardığını gösteren, özverili çalışmaların çok iyi bir özeti. Turkish Tastes Turquality Projemiz, ABD’ye olan ihracatımıza doğrudan etki etmesi için uygun zemini hazırladı. Önümüzdeki dönemde somut olarak ticarileşmeyi göreceğiz. Biz Bakanlığımız olarak Turkish Tastes Turquality Projemizi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hem destekleyip hem de her aşamada bizzat yanınızda olarak süreci yürüteceğiz” dedi.



Şef Thomas Macrina ve Şef Reimund Pitz’e Turkish Tastes Ulusal Büyükelçiliği, Şef Lucio Arancibia’ya Turkish Tastes Nevada Bölge Büyükelçiliği, Şef Greg Matchett’a Turkish Tastes Denver Bölge Büyükelçilikleri takdim edildi. Bu atamalarla Turkish Tastes Turquality Projesinin ABD’deki şeflerle kalıcı bir şekilde temsil edilmesi sağlandı.