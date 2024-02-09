Dünya üzerinde her 5 ölümden yaklaşık birinin sigara kullanımı ve neden olduğu hastalıklar sebebiyle olduğunu belirten Ergin, “Sigara, içerisinde 4 binden fazla zehirli madde bulundurur. Sigara dumanı ile alınan nefes, bu zehirli maddelerin önce akciğerler ve sonra bütün vücuda yayılmasına neden olur. Bunun sonucunda sigara; başta kalp, damar ve akciğer hastalıklarına, diyabet ve hipertansiyona, gastrit, reflü, ülser gibi mide problemlerine ve birçok kanser türüne yol açmaktadır. Dünya üzerinde her 5 ölümden yaklaşık biri sigara kullanımı ve neden olduğu hastalıklar sebebiyle olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ömür boyu sigara içenlerin yaşam sürelerinin 10 yıl azaldığı tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; sigara dünya çapında yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmaktadır. Bunların yaklaşık 1,3 milyonu kendisi kullanmadığı halde sadece sigara dumanına maruz kalan kişilerdir” dedi.

Sigara içen kişilerin kendi sağlıklarının yanı sıra sevdiklerinin de sağlığını tehlikeye attığını ifade eden uzman doktor Melek Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, bronşit, soğuk algınlığı, orta kulakla ilgili sorunlar ve akciğer işlevinde azalma gibi sorunlarla birlikte ani bebek ölümlerinin de görülme riski daha yüksektir. Ayrıca sigara içen ebeveynler, çocuklarına da rol model olmakta ve çocuklarının da erken yaşta sigara kullanmasına yol açabilmektedir. Şiddetli bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan nikotin; 1,5- 2 saat arasında alınmadığında kızgınlık, öfke, baş dönmesi, uykusuzluk, iştahta artma, duygusal çökkünlük durumu, şiddetli nikotin alma isteği ortaya çıkmakta ancak bu belirtiler zamanla azalarak yok olmaktadır. Sigarayı bırakan bir kişinin öncelikle tansiyonu ve kalp atım hızı normale dönmeye başlar. Kan dolaşımı düzenlenir, kandaki zehirli madde miktarı azalır ve akciğer fonksiyonları gelişmeye başlar. Öksürük ve nefes darlığı azalır. Kalp krizi, inme ve kanser riski gün geçtikçe azalır. Sigara bırakmanın ilk adımı kişinin bırakmaya karar vermesidir. Sonrasında danışmanlık ve ilaç tedavisi, sigarayı bırakma şansını iki kattan fazla artırabilir. Bizler Ahlat Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğinde sigarayı bırakmak isteyen hastalarımıza danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yakın bir zamanda sigara bırakma polikliniğimiz de aktif olarak hizmet vermeye başlayacaktır.”