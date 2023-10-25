Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility, alternatif yakıt tedarik imkânlarını artırmaya devam ediyor. DKV Mobility müşterileri artık DKV Card’larını kullanarak, bütün dizel araç üreticilerinin onayladığı karbondioksiti azaltılmış HVO dizel yakıta rahatlıkla erişebiliyor. DKV müşterileri, yaklaşık 50’si Almanya’da olmak üzere, Avrupa’da toplam 650 civarında akaryakıt istasyonundan HVO karbondioksiti azaltılmış dizel yakıtın HVO100’e kadar olan değişik türlerini satın alabiliyor.

‘HVO ile karbondioksit emisyonunu yüzde 90’a kadar azaltmak mümkün’

DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"HVO, müşterilerimize filolarından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını %90’a varan oranlarda azaltma olanağı veriyor. Bunun için araçlarını yenilemeleri veya dönüştürmeleri de gerekmiyor. Böylece müşterilerimiz karbon ayak izlerini azaltmak için etkili bir yönteme sahip oluyorlar.”

Hidro-İşlem Görmüş Bitkisel Yağlar (Hydrogenated Vegetable Oils-HVO), hidrojenle katalitik reaksiyona girerek hidrokarbona dönüştürülmüş yağlardan oluşuyor. Bunları kolza veya palm yağlarından, bunların türevleri ve atık materyallerden veya kullanılmış hayvani ve bitkisel yemek pişirme yağlarından yapmak mümkün. HVO hammaddesi kolay bulunabildiği için bu yakıt türü yenilenebilir dizel yakıt kategorisine giriyor ve iklim hedeflerine ulaşmakta önemli bir rol oynama potansiyeline sahip bulunuyor. HVO kullanımı, karbondioksit, nitrojen oksit veya diğer partiküller gibi sera gazı emisyonlarını daha az üretiyor. Emisyonun tam olarak ne kadar azalacağı yakıtın hammaddesine, üretim yöntemine ve HVO yakıtın türüne bağlı olarak değişiyor.

HVO, dizel yakıta katkı olarak (HVO20 veya HVO30) kullanılabileceği gibi kendi başına yakıt olarak da (HVO100) kullanılabiliyor. Avrupa’da dizel yakıt için uygulanan DIN 590 standardına (yoğunluk hariç) uyum sağladığı için ideal bir çözüm olarak değerlendiriliyor bu yakıtın kullanımı için araçların büyük bir kısmında motorda veya yakıt dağıtım sisteminde bir modifikasyon yapmak gerekmiyor. Bu nedenle, HVO100 ve diğer saf parafinik yakıtlar DIN EN 15940 standardına uygun olarak yeni dizel motorların büyük bir kısmında tereddütsüz kullanılabiliyor. HVO prensip olarak TIR’larda olduğu gibi minibüs ve binek otomobillerde de kullanılabilir, ancak bunun için araç üreticisinin kullanımı onaylıyor olması gerekiyor.