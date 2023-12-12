Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility müşterileri için önemli bir adım attı. Hangi marka elektrikli araç kullanırlarsa kullansınlar, DKV Mobility müşterileri artık Avrupa’da 10.000 Tesla Supercharger’ına erişebiliyor ve Tesla’nın sektöre öncülük eden şarj etme deneyiminden yararlanıyor.

Tesla’nın Supercharger ağı Avrupa’nın en büyük ve güvenilir bir şekilde en hızlı şarj eden ağı olarak değerlendiriliyor. Şebeke 250 kW düzeyine kadar çıkabilen şarj hızına sahip bulunuyor. Bütün elektrikli araçlara açık olan Tesla Supercharger noktaları Tesla uygulamasında veya DKV Mobility uygulamasında “Tesla olmayan aracınızı şarj edin” başlığı altında görülebiliyor. Yeni hizmet, DKV Mobility’nin bağlı şirketi olan ve onun şarj operasyonlarını yürüten GreenFlux platformu tarafından hayata geçiriliyor.

‘Hız, zaman, kolaylık ve maliyet tasarrufu sunuyoruz’

Sunulan hizmeti değerlendiren DKV Mobility Enerji ve Araç Servisleri Genel Müdürü Sven Mehringer, “Tesla'nın Supercharger ağının hizmetimize entegre edilmesi, mevcut diğer hizmetlerimizle uyumlu olarak ve herhangi bir zorluk yaratmayacak şekilde tasarlandı. Araçları hangi marka olursa olsun müşterilerimize Tesla Supercharger ağına erişim sağlayarak onlara kolaylık, geniş kapsama alanı, maliyet tasarrufu, daha hızlı şarj olanağı, çevresel sürdürülebilirlik ve Tesla’nın üst düzey şarj etme deneyiminden yararlanma imkânı sunmuş oluyoruz,” dedi.

Tesla’nın Supercharger ağında şarj etme işlemi sadece Tesla uygulamasıyla başlatılabiliyor. DKV CARD +CHARGE ile Tesla Supercharger ağında şarj etmek için elektrikli araç sürücüsünün Tesla uygulamasını indirmesi ve bir Tesla hesabı açması gerekiyor. DKV Mobility müşterileri daha sonra DKV CARD +CHARGE fonksiyonunu bu uygulamaya varsayılan bir ödeme yöntemi olarak ekliyor. Bunu yapmak için isimlerini ve DKV CARD +CHARGE numaralarını Tesla hesabına girmeleri yeterli. DKV Mobility bu işlemi onayladıktan sonra DKV CARD +CHARGE varsayılan ödeme yöntemi olarak kullanıma hazır hale geliyor.