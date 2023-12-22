Dijital taşımacılık platformu Diginak.com sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Sürdürülebilir bir gelecek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini destekleyen firma, lojistik sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. “Lojistik işi kadınlara göre değildir” anlayışını tersine çevirmek için hayata geçirilen “ Geleceğe Çift Kanat ile Uçalım” projesi ile EYT’li genç emekli kadınlara yeni bir kariyer fırsatı da sunuluyor.

Diginak.com CEO’su Oğuzhan Karaca lojistik sektöründe kadın istihdamının artmasının sektöre neler kazandıracağını şu sözlerle açıkladı:

Geleceğe tek kanat ile uçulmaz!

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Güçlü Kadınlar Güçlü Türkiye” mottosu ile hayata geçirdiğimiz, her anlamda bir sürdürülebilirlik projesi olan “Geleceğe Çift Kanat ile Uçalım” projesi ile ana hedefimiz, sektöre nitelikli kadın lojistikçiler kazandırmak. Geleceğe tek kanat ile uçmamız mümkün değildir.

Lojistik, birçok paydaş arasında koordinasyon gerektiren bir alandır. Güçlü iletişim ve insan ilişkileri becerilerine sahip olan kadılar, lojistik süreçlerinde müşteri memnuniyetini artırabilir ve işbirliği içinde çalışma ortamını güçlendirebilir. Sektörümüz gün geçtikçe daha fazla dijitalleşiyor. Teknolojiye yatkın ve yeni dijital araçları hızla benimseyebilen genç kızlarımız da lojistik işlemlerindeki verimliliği artırabilir ve sektörün teknolojik dönüşümüne katkıda bulunabilir.

Ekonomik büyümenin birçok bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenlerden bir tanesi de kadın istihdamıdır. Bir ülkenin nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki engeller bir ülkenin ekonomik büyüme potansiyelini ve genel olarak toplumun hem bugünkü hem de gelecekteki refahını etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik büyümeyi destekler. Kadınların iş dünyasındaki yeri ve istihdamı arttıkça üretkenlik ve inovasyon da artar. Bu da ekonomik büyümeyi hızlandırır. Kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilmeleri, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan kaynaklanan farklı perspektifleri içeren daha yaratıcı ve yenilikçi çözümleri teşvik eder, böylece işletmelerin rekabet gücü artar.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda savunmaya ve buna yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Projenin, diğer firmalara da örnek olmasını ve tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz.”

Genç emeklilere yeni bir kariyer

Oğuzhan Karaca, lojistik sektör tecrübesi olan EYT’li kadınların kendi işlerini kurmasına imkan tanıyan “Geleceğe Çift Kanat ile Uçalım” projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Diginak.com olarak özellikle genç yaşta emekli olan kadınlarımıza seslenmek ve onlara Pro-Forwarder eğitim programımıza katılarak yaşam kalitelerini artırmaları yönünde çağrıda bulunmak isteriz. Pro-Forwarder eğitim programı, yurtiçi karayolu taşımacılık işinde başarılı bir Forwarder işletmesine sahip olmak için gereken teorik ve pratik bilginin sunulduğu bir iş edindirme eğitim programıdır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar Diginak.com acentesi olarak Forwarder – nakliye komisyoncusu statüsünde çalışmaya başlayabilirler.

Lojistik firmalarında satış ve/veya araç tedarik departmanlarında çalışan ve kendi işini kurmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış olan eğitim programımız özellikle EYT düzenlemesi ile mevcut işlerinden ayrılmış ve evden çalışmak isteyen kadınlar için de çok ideal bir fırsattır.

Ücretsiz online eğitim

Tamamen ücretsiz olan eğitim programına Diginak.com’un internet sitesi üzerinden kolaylıkla kayıt yapılabiliyor. Belirli periyotlar ile verilen eğitimler sonucunda katılımcılar eğer bu işi daha profesyonel bir seviyeye taşımak isterlerse; kendi şahıs şirketlerini kurup forwarder – nakliye komisyoncusu olarak sisteme dahil olabiliyor.”

Oğuzhan Karaca, başarılı kursiyerlerin eğitim sonunda forwarder’lık yapabilmeleri için H1/2 Yetki belgesi alması noktasında Diginak.com ekibinin her daim destek olduğuna dikkat çekti.

“Pro-Forwarder’lar için gerekli tüm altyapıyı ve ihtiyaçları Diginak olarak bizler karşılıyoruz” şeklinde konuşan Karaca sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer bir cep telefonu ve bir bilgisayarınız var ise eğitimler sonrası yetki belgesi alındıktan sonra Diginak acentesi olarak hemen faaliyete başlayabilirsiniz.”

Oğuzhan Karaca lojistik sektöründe kadınların güçlendirilmesi ve işgücüne katılmasının önemini belirterek, şunları kaydetti:

“Kapımız herkese açık. Toplamda 15 saat süren bir uzaktan eğitim programımız bulunmakta. Eğitimlerin %60’ı video konferans ile gerçekleşiyor, geriye kalan kısımda ise vaka çalışması ve proje yapılıyor. Diginak.com olarak, her daim katılımcılarımızın yanında yer alıyor ve lokasyon bazlı destek sunuyoruz. Örneğin Gaziantep’te yaşayan kadın forwardar adayımıza o bölgeye yakın müşteriler ile iletişime geçme fırsatı sunuyoruz. Ardından nakliye süreci için platformumuzda kayıtlı olan güvenilir ve tecrübeli 30 bin kamyoncuya erişim imkanı sağlıyoruz. Kursiyerlerimiz, yapay zeka destekli sektörün en iyisi olarak adlandırılan Diginak Lojistik Yönetim programına da ücretsiz olarak sahip oluyorlar. Geleceğe Çift Kanat ile Uçalım projesine dahil olan tüm kadınlara her zaman eğitmen ve mentor desteği sunacağız. Uçağın kalkmasında yani take-off kısmında yanlarında olacağız, sonrasında işler kendi rotasında ilerlerken kuleyle temas devam edecek. Biz gerekli noktada yönlendirme yapacağız ya da yeni rota vereceğiz, zor hava koşullarında ise en yakın limana inmelerini sağlayacağız.”

1000 kadına girişimci olma fırsatı

Oğuzhan Karaca, “Cumhuriyetimizin 100. yılında projemizin 1. fazında hedefimiz; 100 kadını kendi işinin sahibi yapmak. Projenin 2. Fazında ise 1000 kadına ulaşmayı arzu ediyoruz. İlerleyen süreçte, başarılı ilk 100 katılımcıyı eğitimci olarak konumlandırıp 10 kat büyüme öngörüyoruz” sözleriyle konuşmasına son verdi.