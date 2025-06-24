Konuşmasında özellikle İsrail'in İran’a yönelik saldırılarına sert ifadelerle tepki gösteren Bahçeli, "Yeni bir dünya krizine karşı hazırlıklı olmak ertelenemez. BM derhal kuvvet kullanmalı, İsrail'e karşı vakit kaybetmeden harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

“İşte Ayaktayız, İşte Buradayız”

Uzun bir aranın ardından partisinin grup toplantısına katılan Bahçeli, “İşte ayaktayız, işte buradayız” sözleriyle Meclis kürsüsüne dönüşünü duyurdu. 28 Ocak’ta yapılan son grup toplantısından bu yana ilk kez konuşan Bahçeli, Türk siyasetinde yeniden aktif rol alacağının sinyallerini verdi.

“Kapalı Devre Siyaset Değil, Gönülleri Açan Siyaset”

Konuşmasında siyaset anlayışını bir kez daha ortaya koyan Bahçeli, “Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız” dedi. Terörsüz bir Türkiye hedefini yineleyen MHP lideri, siyaseti "millet için hizmet aracı" olarak tanımlarken, "Siyaseti bir tiyatro sahnesi olarak görmüyoruz" vurgusunu yaptı.

İsrail'e Sert Tepki: “Devlet Vasıfından Çıkmıştır”

Bahçeli'nin konuşmasında en dikkat çeken bölümlerden biri İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerdi. İsrail’i “cinayet mangası” ve “terör örgütüne dönüşmüş bir yapı” olarak nitelendiren Bahçeli, Birleşmiş Milletler’i ise sessiz ve aciz kalmakla suçladı.

“İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır. BM operasyonel askeri gücünü sahaya sürmelidir. Suçlular yargılanmalı, dünya bu barbarlığa karşı durmalıdır” diyerek uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

“Tahran’a Atılan Bombanın Ankara’ya Etkisi Olmaz Diyen ya Cahil ya İşbirlikçidir”

Ortadoğu'da büyüyen çatışmalara Türkiye'nin kayıtsız kalamayacağını belirten Bahçeli, coğrafi ve tarihi bağların altını çizerek, “Tahran’a, Bağdat’a, Şam’a atılan bombaların Ankara’ya etkisi olmayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir işbirlikçi olmak kafidir” ifadelerini kullandı. Üçüncü dünya savaşı uyarısı yapan Bahçeli, küresel barışın tehdit altında olduğunu vurguladı.

“CHP'nin Omurgası Kırık, Çürüktür”

Konuşmasında muhalefeti de hedef alan Bahçeli, özellikle CHP’yi eleştirerek, “CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Muhalefetin omurgası kırık, çürüktür” dedi. Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan MHP lideri, “Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Sağlık Süreci ve Kamuoyuna Dönüşü

Bahçeli, Şubat ayında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından uzun bir tedavi sürecine girmişti. İlk kez 4 Nisan’da MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anma törenine katılarak kamuoyunun karşısına çıkan Bahçeli, ardından DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki taziye programına iştirak etmişti. Bugünkü grup toplantısı ise Bahçeli’nin siyasete resmen dönüşü olarak kayıtlara geçti.

Bahçeli’nin beş ay aradan sonra yaptığı bu çıkış, sadece kendi sağlığı açısından değil, Türkiye siyaseti açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Gerek dış politikada yaşanan gelişmeler karşısındaki net tutumu, gerekse iç politikada verdiği birlik mesajları, önümüzdeki dönemde MHP’nin daha aktif ve sert bir söylemle sahnede olacağının işareti.