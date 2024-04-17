DB Schenker, ilaç tedarik zincirlerinde ürün bütünlüğünü ve kalitesini koruma taahhüdünü sağlamlaştırmaya devam ediyor. 157 istasyonu için GDP standartlarına uygunluk sertifikası alarak önemli bir kilometre taşına ulaşan DB SCHENKER | life+ ürün portföyü, Amerika, Avrupa ve Asya'daki global tıbbi mal ticaretini kapsayarak en önemli pazarlarda konumunu güçlendirdi.

GDP sertifikası alarak dünya sağlık lojistiğinin %80'ini kapsayan ve dünyanın en büyük GDP uyumlu lojistik ağlarından biri haline gelen DB Schenker, küresel farmasötik endüstrisinin değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir bir konumda ilerlemeye devam ediyor.

Çeşitli yüksek düzeyde yönergeler tarafından düzenlenen ve bu nedenle GDP uyumunun kritik önem taşıdığı bir alan olan sağlık sektöründe, İyi Dağıtım Uygulaması ile DB Schenker, farmasötik ürünlerin bütünlüğünün ve kalitesinin tedarik zinciri sürecinin tamamında korunmasını sağlıyor.

DB Schenker'in Global Sağlık Kalite Yönetim Sistemi, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen İnsan ve Veteriner Kullanım İçin Tıbbi Ürünlerin İyi Dağıtım Uygulamaları‘na ve ilgili etkin maddelere ilişkin gereksinimleri ele alarak, bu gereksinimlerin yerine getirilmesini taahhüd ediyor. Bu da DB SCHENKER | life+'ın temelini oluşturan Sağlık Kalite Yönetimi ile sağlanıyor. DB Schenker Global Dikey Pazar Sağlık Bölümü Başkanı Veronique Dameme: “Her sağlık tedarik zincirinin sonunda bekleyen bir hasta var.

Bu nedenle, tıbbi ürünlerin en yüksek standartlara uygun bir şekilde depolanmasını ve dağıtılmasını fazlasıyla önemsiyoruz. Tesislerimizin GDP sertifikasını alması, yol haritamızdaki önemli bir kilometre taşı bizler için ve farmasötik lojistikte mükemmeliyet anlayışının sürekli olarak peşinde olduğumuzu gösteriyor.” Sertifikasyon uygulama sürecine başladığında DB Schenker, ilk hedefinin tüm taşıma modları için geçerli bir global standardı tanımlamak olduğunu, GDP sertifikası sayesinde koşulların uygun hale getirildiğini vurguluyor.

Kapsamlı bir sertifikasyona sahip olmak tüm işlemlerin, altyapının ve personelin, tüm iş birimlerinde bu yaklaşımı kullanarak farmasötik endüstrisinin katı gereksinimlerine uygun olduğundan emin olunmasını sağlıyor. Bir istasyon, iç sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladıktan ve sertifika aldıktan sonra, sürekli ölçülen KPI'larla risk tabanlı bir yeniden denetim gerçekleştiriliyor. Bu denetim, en yüksek kalitenin korunduğundan emin olmak adına en az 3 yılda bir tekrarlanıyor. GDP uyumlu lojistik düzenlemelerine uyumlanma ve yönetebilme kapasitesini artırma hedefiyle hareket eden ve müşteri ihtiyaçlarını sürekli olarak analiz ederek gelişim gösteren DB Schenker, önümüzdeki yıl içinde 180'den fazla istasyonunu sertifikalandırmayı planlıyor.