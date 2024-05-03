Ziyaret sırasında, DAF markasının Türkiye'deki büyüme stratejileri ve Bursa Ağır Vasıta ile olan iş birliklerinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulundular.

“İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Bursa Ağır Vasıta ile yapılan iş birliğinin, DAF markasının Türkiye pazarında güçlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirten Frank van den Dungen, "Bursa Ağır Vasıta ile olan iş birliğimiz, DAF markasının Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmemize olanak sağlıyor. Türk müşterilere kaliteli ürünlerimizi sunmak ve araçlarımızın üstün teknolojilerini ve dayanıklılığını kanıtlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. PACCAR Parts Europe Doğu Avrupa Bölge Satış Direktörü Ronald van de Meerakker ise şunları ekledi: "Bursa Ağır Vasıta, DAF markasının Türkiye'deki temsilcisi olarak önemli bir rol üstleniyor. Türkiye pazarında büyümek ve daha geniş kitlelere ulaşmak için Bursa Ağır Vasıta ile iş birliğimizi güçlendirerek devam edeceğiz."

DAF Türkiye Satış Müdürü Gülten Kuram da görüşlerini şu şekilde dile getirdi: "Bursa Ağır Vasıta'nın DAF markası ile olan başarılı iş birliği, Türkiye'deki müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmamızı sağlıyor. Ziyaretleri sırasında gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederim. DAF markasını Türk müşterilerle buluşturmak ve araçlarımızın üstün teknolojilerini ve dayanıklılığını kanıtlamak için iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

“ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur ise, “Bursa Ağır Vasıta olarak, DAF markasıyla yıllardır güçlü bir iş birliği içindeyiz ve bu iş birliğinin her iki taraf için de çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bursa Ağır Vasıta olarak önceliğimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak. DAF markasının Türkiye'de daha da büyümesi için, müşterilerimizle yakın ilişkiler kurarak, onların beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Aracımızın üstün teknolojileri ve sağlamlığı zaten bilinmekte ancak Türk müşterilere bunları daha da yakından göstermek ve kanıtlamak için sürekli olarak çalışıyoruz. Satış sonrası hizmetler kısmında da servislerimizde yüksek standartları koruyarak, müşterilerimizin araçlarını uzun ömürlü ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz. DAF markasının Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmek ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. DAF Trucks ve DAF Trucks Türkiye’ye ziyaretleri için teşekkürlerimi iletiyorum.” şeklinde konuştu.