Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de esnaflık yapan Hasan Günel, iş yerinde giyim malzemesi satarak geçimini sürdürüyor. Günün çoğunu iş yerinde geçiren Günel, iş yerinin olduğu apartmanın önüne sürekli kimliği belirsiz kişilerce çöp atılmasına ilginç bir çözüm buldu. Apartman sakinleriyle bir araya gelen Günel, ‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin' sözlerinin yazılı olduğu tabelayı hazırlayarak caddeye astı. Tabelayı astıktan sonra bir daha aynı noktaya çöp atılmaması apartmanda yaşayan vatandaşları ve esnafı mutlu etti. Görenlerin dikkatini çeken tabela kimi vatandaşlar tarafından da ilginç karşılandı.



"Buraya herkes çöp döküyordu, bu yüzden bu yazıyı buraya koyduk ve astığımız tabelanın faydası oldu"

‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin' tabelasını astıktan sonra sürekli çöp atılan yere artık kimsenin çöp atmadığını söyleyen Hasan Günel, "Buraya herkes çöp döküyordu. O kadar döküyorlardı ama kimin döktüğünü görmedik. Apartman yöneticileri ve sakinleri sürekli bana kim döküyor diye gelip bana soruyordu. O yüzden bu yazıyı yazdırıp buraya koyduk. Bu astığımız tabelanın faydası oldu. Pislik döken pis insandır. Bizde buraya ‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin' diye tabela astık. Bir arkadaşımız çöp döktü ama sonra kaldırıp yolun ortasına attı" dedi.

"‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin' yazılı tabelayı astıktan sonra çöp döken olmadı"

Tabelanın asılmasıyla birlikte insanların aynı noktaya çöp dökmediğini belirten İbrahim Demir, "‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin' sözleri tabelada yazıyor. Burada insanlar uyarılmasına rağmen çok kötü çöpler döküyorlardı. Maşallah Hasan abide böyle bir çözüm buldu. Bizim çevrede yaşayan insanlara anca böyle dokunabildi. Çöplerimizi yere atmayalım ve çevremize duyarlı olalım. Bu tabelayı astıktan sonra çöp döken olmadı. İnsanlarımız çevreye duyarlı olursa bu tabelaya da gerek kalmaz. Biz duyarlı vatandaşlarız. Lütfen bunları yapmayalım" ifadelerini kullandı.