Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı, tatil için şimdiden hazırlıklara başlandı. Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, tatil hazırlığının sadece valizle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Karayolu kullanarak uzun seyahatlere çıkacaklara emniyetli sürüş için önemli ipuçları veriyor. Emniyetli bir yolculuğun ilk adımının araç bakımı ve doğru lastik seçiminden geçtiğini hatırlatan Continental, yola çıkmadan önce yapılması gerekenleri paylaşıyor.

Aracınızı mutlaka kontrol ettirin

Sadece seyahat edeceğiniz zaman değil aracınızı dönemsel olarak kontrol ettirmelisiniz. Uzun süredir bakım yaptırmadıysanız yola çıkmadan önce mutlaka aracınızın yağ seviyesini ve filtresini kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. Fren sisteminin yani fren balatalarının, disklerinin ve fren hidroliğinin kontrolünü de ihmal etmeyin. Akü bağlantılarına bakın, akünüz zayıflamışsa değiştirin. Farları, stop ve sinyal lambalarının düzgün çalıştığından emin olun. Acil bir durum için ilkyardım çantası, yangın söndürücü, yedek lastik, takviye suyu ve yağ gibi ekipmanlarınızı da hazır bulundurun.

Lastikleri de unutmayın!

1 Nisan itibarıyla kış lastiği zorunluluğu bitti. Hava şartlarını göz önüne alarak lastik değişiminizi yapın. Lastiklerinizin hava basıncı, balans ayarı ve sırt kontrolleri mutlaka bu konuda uzman bir yerde yaptırın. Bunun sadece emniyet için değil aynı zamanda yakıt maliyetini azaltması açısından da önemli olduğunu unutmayın. Çünkü basıncın yetersiz olduğu lastiklerin omuz kısımlarında ısınma görülürken, yakıt sarfiyatı da artıyor. Basıncın çok fazla olması ise lastiklerin aşınmasına neden oluyor. Doğru hava basıncı yol tutuş kalitesini de artırıyor.

Uykunuzu almadan yola çıkmayın

Tatile çıkacağımız zaman çoğumuz işlerimizi bitirmek için uykusuz kalabiliyoruz. Ancak özellikle araç kullanacaksak bu çok büyük bir hata! Çünkü uykusuz bir şekilde yolculuğa çıkmak sadece bizim için değil bizimle aynı güzergahta seyahat eden tüm araçlar, yolcular ve sürücüler için de hayati önem taşıyor. Bunun yanı sıra yolda sizi sıkmayacak, terletmeyecek, rahat kıyafetleri tercih edin. Seyahat öncesi uykunuzun gelmesine neden olacak ağır yiyecek ve içecekler tüketmeyin.

Kurallara mutlaka uyun

Bütün önlemleri alıp yola çıktınız! Ancak iş bununla bitmiyor, yapmanız gereken başka şeyler de var. Örneğin; emniyet kemeri takmak, hız sınıra uymak… Uzun bir yolculukta, uzun süre otobanda monoton bir biçimde araç kullanmanın yaratabileceği dalgınlıkla hız sınırları aşılabiliyor. Böyle durumlara karşı dikkatli olun ve trafik kurallarına mutlaka uyun. Uzun saatler yola bakmak otoyol hipnozuna yol açabiliyor. Dikkatinizin dağıldığını, göz kapaklarınızın ağırlaştığını hissettiğiniz anda mutlaka aracınızı güvenli bir alanda durdurup dinlenin ya da şoför değiştirin. Ara ara camı açarak temiz hava alın.