13 Yaş Altına Tam Erişim Engeli, 13-16 Yaş İçin Aile Onayı

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, üzerinde çalışılan düzenleme kapsamında 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş arası gençlerin ise sadece ebeveyn izniyle sosyal medya hesapları açabilmesi ve kullanabilmesi öngörülüyor. Bu önerinin önümüzdeki yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınması bekleniyor.

“Yasakçı Değil, Koruyucu Yaklaşım”

Türkiye’nin sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, getirilecek düzenlemenin yasaklayıcı değil, koruyucu bir bakış açısıyla hazırlandığını belirtti. “Yasakçı bir anlayışla değil, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital tehlikelerden koruma refleksiyle hareket ediyoruz,” diyen Bakan, sosyal medya bağımlılığı ve dijital güvenlik konularına dikkat çekti.

Platformlar: “Ülke Ne Karar Alırsa Uyarız”

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcileriyle yapılan görüşmelerde olumlu bir yaklaşım sergilendiğini de belirtti. Şirketlerin Türkiye'nin alacağı kararları uygulamaya hazır olduklarını ifade ettiklerini aktaran Uraloğlu, “Platform temsilcileri, ‘ülke ne karar alırsa biz ona uyarız’ şeklinde geri dönüşlerde bulundular,” dedi.

Kamu Personeline de Sosyal Medya Düzenlemesi Gündemde

Gündemdeki bir diğer başlık ise kamu çalışanlarının mesai saatleri içinde sosyal medya kullanımı. Bakan Uraloğlu, bu konuda da belirli kısıtlamaların ve düzenlemelerin değerlendirildiğini açıkladı. Pek çok ülkede gençlere yönelik dijital filtreleme ve koruyucu mekanizmaların devrede olduğunu hatırlatan Uraloğlu, Türkiye’nin de bu yönde bir adım atmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Yasal Hazırlıklar Sürüyor

Düzenlemenin bu yasama dönemine yetişmeyeceğini belirten Uraloğlu, yasal hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni yasama yılında Meclis’in onayına sunulacağını ifade etti. Sosyal medya kullanımına ilişkin bu düzenlemenin hayata geçmesiyle, dijital çağda çocukların daha güvenli bir ortamda büyümesi hedefleniyor.