Yazgan, yazılı açıklamasında, "08 Ekim 2023’te göreve geldik ve yaklaşık 2 yıldır partimizin il ve ilçe örgütleri olarak çalıştık. 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak’ta 35 yıl sonra belediyeyi kazandık ve partimizi Türkiye’nin 1. partisi hâline getirdik. Ancak parti içi delege seçimlerinde adaletsizlik ve orantısız güç kullanımıyla karşılaştık. Topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık" ifadelerini kullandı.



Yazgan, istifalarının demokrasi, özgürlük ve partinin bağımsızlığı için olduğunu belirterek, "Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. CHP üyeliğimiz ise devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde iktidar olacaktır, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanımız olacaktır" dedi.