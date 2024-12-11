Asgari Ücret Tespit Komisyonu Modeline Eleştiriler

Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısında ciddi sorunlar bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin en büyük toplu sözleşmesini gerçekleştiren komisyonun daha kapsayıcı ve uzlaşmaya dayalı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Mevcut sistemin işçi, işveren ve hükümet arasındaki uzlaşmadan uzak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“16 milyon çalışanın ücretini etkileyen bir süreci, sadece bir işçi konfederasyonuna yüklemek doğru değil. Tüm tarafların temsil edileceği, katılımcı bir model oluşturulmalı.”

“Asgari Ücret Tüm Çalışanların Ücretini Etkilemeli”

Asgari ücretin yalnızca bu ücretle çalışanları değil, tüm çalışanların ücret seviyesini belirleyen bir taban olduğunu belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretin artırılması yalnızca bu kesimi etkilememeli; diğer çalışanların maaşlarının da benzer oranlarda yükseltilmesi sağlanmalı. Geçmişte toplu iş sözleşmelerinde asgari ücret artış oranlarının diğer ücretlere yansıtıldığı bir uygulama vardı, bu model yeniden değerlendirilmeli.”

“Yüzde 70 Asgari Ücrete Mahkûm Olacak”

Arslan, yüksek enflasyonun ve reel ücretlerdeki gerilemenin etkisiyle önümüzdeki yıllarda çalışanların büyük kısmının asgari ücretle çalışmak zorunda kalacağını öngördü:

“Mevcut yapı devam ederse, birkaç yıl içinde çalışanların %70’i asgari ücret seviyesinde çalışacak. Bu durum gelir dağılımı adaletsizliğini artırıyor.”

Aile Odaklı Ücret Politikası

Türkiye’nin aile yapısına uygun bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, işçilerin aile sorumluluklarının dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Evli ve çocuklu çalışanlar için aileyi destekleyecek düzenlemeler talep eden Arslan, asgari ücretin yalnızca bireysel değil, ailevi sorumlulukları da karşılayacak düzeyde olmasını önerdi.

Yeni Bir Tespit Modeli Önerisi

Arslan, asgari ücretin belirlenme sürecinin yıllık tartışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Daha katılımcı, tüm kesimlerin uzlaştığı ve sürekli bir çözüm sağlayacak bir model geliştirilmezse, her yıl tekrar eden tartışmalar ve düşük sonuçlarla karşılaşmaya devam edeceğiz.”

Arslan’ın açıklamaları, hem mevcut sistemin sorunlarını ortaya koyuyor hem de daha adil ve kapsayıcı bir tespit mekanizması için yapılması gerekenleri gözler önüne seriyor.