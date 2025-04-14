Turizmde dev buluşma: 14 ülkeden 143 acente Uludağ’da buluştu

Valley of Tourism (VOT) öncülüğünde, Türk Hava Yolları, Rixos Hotels ve Swissôtel iş birliğiyle düzenlenen “Middle East Alım Heyeti” programı, turizm sektörünün önde gelen isimlerini Bursa’da bir araya getirdi. Ürdün, Lübnan, Irak, Filistin, Fas, Tunus, Cezayir, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Sırbistan’dan gelen 143 turizm acentesi temsilcisi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 50’nin üzerindeki otel temsilcisi ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkinliğin temel amacı, Türkiye'nin turizm destinasyonlarını Orta Doğu pazarında daha cazip hale getirmek ve yaz sezonu öncesinde yeni iş birliklerine zemin hazırlamak oldu. Program, aynı zamanda gala gecesi ve ödül töreniyle de sektörel ilişkileri pekiştirdi.

"Türkiye’yi Orta Doğu'da daha cazip hale getiriyoruz"

Etkinliğin ev sahiplerinden biri olan Valley of Tourism ve Bellavita Style Contract Direktörü Yasin Uzun, Bursa Business School’da düzenlenen organizasyonun Türkiye turizmi adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Uzun, “14 ülkeden yaklaşık 200 acente temsilcisi ile güçlü bir katılım sağladık. Türk Hava Yolları’nın desteklediği bu program sayesinde, Türkiye’nin önde gelen otelleri doğrudan acentelerle bağlantı kurdu. Türkiye'nin otel kalitesini ve destinasyon çeşitliliğini tanıtmak adına önemli bir platform oluşturduk” dedi.

Bursa Business School’un tesis kalitesi ve işlevselliğine de dikkat çeken Uzun, “Uludağ’a böyle bir tesis lazımdı. Gerek mimarisi gerek sunduğu imkanlarla BBS, yaz-kış aktif kullanılabilecek bir merkez olarak öne çıkıyor. Bu kalite, uluslararası organizasyonlarla daha da anlam kazanacak” ifadelerini kullandı.

Cezayirli turizmci Adnan: "Bursa’dan çok etkilendik"

Etkinliğe Cezayir’den katılan turizm acentesi yetkilisi Mohammed Adnan, Bursa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adnan, “Bursa’ya ilk kez geliyorum. Gerek şehir gerekse organizasyon çok profesyoneldi. Daha önce çalışmadığımız birçok otelle tanışma fırsatı bulduk. Swissôtel’in hizmet kalitesi ise gerçekten etkileyiciydi. Önümüzdeki dönemde iş birliklerimizin artmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

“B2B görüşmeler çok verimli geçti”

Etkinliğe katılan otel temsilcilerinden Yakup Atay ise, organizasyonun son derece verimli geçtiğini belirtti. En az 20 farklı acente ile birebir görüşme sağladıklarını ifade eden Atay, “Bursa Business School hem altyapısı hem de doğayla iç içe konumuyla çok özel bir yer. Uludağ’ın sunduğu imkanlar ve merkezin kapasitesi bu tarz uluslararası buluşmalar için ideal. Organizasyonun burada yapılması çok yerinde bir tercih olmuş” dedi.

Bursa Business School’un ev sahipliğinde gerçekleşen bu dev turizm buluşması, Türkiye’nin Orta Doğu pazarındaki konumunu güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.