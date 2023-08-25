Borusan Grup şirketlerinden Borusan Lojistik bünyesinde kurulan eTA (Elektronik Taşımacılık Ağı), yurtiçinde yükünü taşıtmak isteyen yük sahipleri ile eTA üyesi bireysel kamyon ve tır sürücülerini bir araya getiriyor. Tüm sorumluluğu üzerine alan ve müşterinin tek kontağı olarak konumlanan eTA’da yük sahibine sadece sipariş vermek kalıyor. eTA Platformu; yükü olan müşterilerine web sitesi üzerinden hızlı araç tedarik ederken, aracı olan tır ve kamyon sahiplerine de mobil uygulaması üzerinden, garaja gitmeye gerek duymadan yük buluyor.

Çok daha kullanıcı dostu ve hızlı arayüz

Borusan Lojistik bünyesinde yer alan e-taşımacılık platformu eTA, müşteri kullanıcı deneyimini kolaylaştırırken siparişler artık çok daha hızlı verilebiliyor. En uygun fiyatlamayı yapabilmek için gerekli en temel bilgiler yük sahibinden alındıktan sonra, portal üzerinden yük sahibine hızlıca araç tedarik ediliyor. Spot ve kontratlı operasyonların tüm performansı platformda dashboardlarla takip edilebilirken müşterilerin siparişleriyle ilgili pek çok detaya buradan ulaşılabiliyor. Sipariş tarihinden ücretlere ve yük bilgilerine kadar tüm detaylar hızlıca raporlanabiliyor. Bunlar dışında çok daha kullanıcı dostu ve hızlı bir arayüze geçen eTA, müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

Yurt içinde müşterilerin anlık araç ihtiyaçları ve operasyon performans takipleri için eTA platformunu geliştirmeye devam eden Borusan Lojistik, kurumsal müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarda kendilerine özel çözümleri birlikte geliştiriyor ve sistemlerine entegre ediyor. Müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan kurum, yurt içinde tır kamyon ya da kırkayak ihtiyaçları için eTA platformunu hızlı, çabuk şekilde teklif alıp, uygun aracı bulabilecek şekilde yeniledi.

Yükler Borusan güvencesiyle taşınıyor

Güncellenen site ile spot veya kontratlı operasyonların tüm performansı platformda dashboard’larla takip edilebiliyor. Şikâyet veya öneriler de yine bu kanal aracılığı ile ulaştırılabiliyor. Bunun yanında iş süreçlerini mümkün olan her adımda dijitalleştirerek, operasyonlarını hızlandırıp yalınlaştıran Borusan Lojistik, hızlı araç tedariği ve rekabetçi fiyatlarla, yükünü Borusan güvencesi ile taşımak isteyenlerin yanında oluyor. Hem konvansiyonel hem de dijital olmak üzere çoklu kanallarla en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefeyen Borusan Lojistik, eTA Platformu ile aylık 40.000 bin seferlik iş hacmiyle ve 81 ilden 81 ile verdiği hizmetle yoluna devam ediyor.