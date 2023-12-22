Borsa İstanbul’un 150. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen Gong Töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, Eski Başbakan Tansu ÇİLLER, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer GÖNÜL, İMKB Kurucu Başkanı Muharrem KARSLI ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah ARICAN ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz ERGUN’un katılımıyla gerçekleşti. 150. yıl gongu, Borsa İstanbul Yerleşkesi’yle eş zamanlı olarak, Kütahya İli’nin Çavdarhisar İlçesinde bulunan dünyanın ilk borsası olan 1750 yıllık Aizanoi Antik Kenti’nde, Kütahya Valisi ve Çavdarhisar Kaymakamı katılımıyla çalındı.

Borsa İstanbul bugün ayrıca, BIST100’ün yanında, Borsa’nın 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi’ni hesaplamaya başladığını duyurdu.

Gong Töreni’nde açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erişah ARICAN

Osmanlı İmparatorluğu'nda temelleri atılan Galata Borsası, 1873 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası unvanını almış ve hükümet komiseri olarak da Varna mutasarrıfı “Abidin Paşa” atanmıştır.

Yenilikçi adımlarla, piyasalarımızın gelişimi ve sürekliliğini sağlayarak finansal teknolojik altyapısını güçlendirmek için büyük bir adım olarak BISTECH 3.0 adını verdiğimiz projeyi 7 Ağustos 2023’de hayata geçirdik.

Borsa İstanbul olarak gençlerimizin, yatırımcılarımızın bilgi ve deneyimlerini de beslemek istiyoruz. Bunun için de hem gerçek zamanlı hem de tarihsel katma değerli veriler sağlayacak bir BİSTECH Data Platformu oluşturuyoruz.

Finansal teknolojide insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli bir adım olarak BISTECH Borsa İstanbul Teknoloji Akademisi’ni kuruyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleri barındıran bu projemizle gençlerimizi finansal teknoloji alanında da yetiştirmeyi planlıyoruz.

İleride halka arzı düşünen ancak büyümesi için ihtiyaç duyduğu finansmana daha erken aşamada ulaşması gereken şirketlerimiz için de, girişimcilik ekosistemini destekleyen Girişim Sermayesi Pazarı’nı da hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz.

150. yıl dönümümüzde bir yeniliği daha paylaşmak istiyorum. Gösterge endeksimiz BIST100’ün yanında, borsamızın 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi’ni bugün başlatıyoruz.

Türkiye Yüzyılında, 100 yıllık emanete 150 yıllık tecrübeyle sahip çıkmaya devam edeceğiz.