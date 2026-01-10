Türkiye’nin lider enerji markalarından Beta Enerji, dünya motosiklet sporlarında Türkiye’yi zirveye taşıyan Toprak Razgatlıoğlu’na destek veren ilk Türk markası olmayı sürdürüyor.Beta Enerji, Razgatlıoğlu ile sponsorluk iş birliğini, “#GüçBirliği” sloganı ile düzenlediği imza töreniyle ikinci kez yenileyerek Türk sporuna verdiği desteği kalıcı hale getirdi. Törene Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Beta EnerjiYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, ilk Türk MotoGP sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ve KNN54 Riders’ın kurucusu Kenan Sofuoğlu katıldı.

Türkiye’nin önde gelen enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., 2025 yılını Dünya Superbike Şampiyonluğu ile taçlandıran ve 2026 yılında MotoGP’de yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu ile sponsorluk iş birliğini ikinci kez yenilediğini duyurdu.

Beta Enerji, Razgatlıoğlu’nun kariyerinde kendisine destek veren ilk Türk sponsoru olarak motosiklet sporlarında bugüne kadar üstlenilmemiş bir sorumluluğu üstlenirken, bu iş birliğiyle Türk sporunun uluslararası görünürlüğüne katkı sunmaya devam ediyor.

İmza töreni, Adana’da hayata geçirilen ve Avrupa’nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olarak tasarlanan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Törene; Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, KNN54 Riders’ın kurucusu Kenan Sofuoğlu ve Beta Enerji çalışanları katıldı.

Beta Enerji, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında da Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü’ne isim sponsoru olarak topluma dokunan marka yaklaşımını güçlendirdi. Bu yönüyle marka, spor sponsorluğunu bir iletişim aracı olmanın ötesine taşıyarak uzun vadeli ve sürdürülebilir bir toplumsal katkı alanı olarak konumluyor.

Törenin gerçekleştirildiği Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, şirketin üretim gücüyle birlikte vizyonunu da yansıtıyor. Adana’da 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve 2025 yılı itibarıyla ilk fazı devreye alınankampüste; güç transformatörlerinden yüksek gerilim anahtarlama sistemlerine kadar uçtan uca üretim yapılıyor. Kampüsün, 2026 yılı sonunda tam kapasite üretime geçerek Avrupa’nın en büyük enerji ekipmanları tesislerinden biri olması hedefleniyor.

Endüstri 4.0 altyapısı, otomasyon, yapay zekâ destekli izleme sistemleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla tasarlanan kampüs, Beta Enerji’nin küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

“Sponsorluk uzun soluklu bir vizyonun parçası”

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Razgatlıoğlu’na bir kez daha destek veren ilk Türk markası olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu iş birliğini ikinci kez yenileyerek, spora ve ülkemizi başarıyla temsil eden yeteneklere verdiğimiz desteğin geçici değil, uzun soluklu bir vizyonun parçası olduğunu bir kez daha ortaya koyduk.”

Dağsuyu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu önemli iş birliğini, Avrupa’nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olarak konumlanan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde duyurmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu kampüs, yalnızca üretim gücümüzü değil, geleceğe bakışımızı ve Türkiye’ye duyduğumuz güveni de temsil ediyor. Beta Enerji olarak enerjimizi yalnızca ürettiğimiz ürünlerle değil, topluma dokunan projelerle de ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Toprak’ın dünya çapındaki başarıları, genç sporcular için güçlü bir ilham kaynağı. Biz de bu ilhamın arkasında duran, Türk sporunun uluslararası alandaki gücünü artıran bir marka olmayı sürdüreceğiz.”

“İlk Türk marka olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz”

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu ise şu ifadeleri kullandı: