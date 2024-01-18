Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve toplanmaları konusunda ilçe belediyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı, 5199 sayılı hayvanları koruma konunu yönetmenliği çerçevesinde ilçe belediyeleri ile toplantı yaptı. Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan toplantıya, veteriner hekimleri ile 13 belediyeden yetkililer katıldı.

Yapılan toplantıda, Veteriner Hekim Abdullah Saraçer tarafından katılımcılara, sokak hayvanlarının 5199 sayılı hayvanları koruma konunu yönetmenliği çerçevesinde toplanması, yaralı hayvanlara müdahale, yaralı hayvanlara bakım ve bakım evine sevki hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından katılımcılar rehabilitasyon merkezini gezdi.