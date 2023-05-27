Başkan Okutmuş güven tazeledi

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin (BGC) 14’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı bugün sonuçlandı. Mevcut Başkan Murat Okutmuş oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.

Okutmuş’un yönetim kurulunda Burhanettin Okumuş, Öznur Demir, Cengiz Han Okutmuş, Beşir Kelleci, Hülya Karaer ve Baki Meral, denetleme kurulunda ise Sadık Yavuz İbrahim Yumak ve Fatih Dündar yer aldı.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu delegeliklerine Sadık Yavuz, Murat Okutmuş, Burhanettin Okumuş ve Öznur Demir seçildi.

Cemiyet merkezinde gerçekleşen kongrenin divan kurulunda Sadık Yavuz, Yaşar Yıldız ve Aytaç Koman görev aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve taslak bütçe görüşülerek onaylandı. Kongrede dernek tüzüğü değişikliği de onay aldı.

Okutmuş, tek liste olarak girdiği ve üyelerin tamamının oyunu alarak seçildiği kongrenin ardından yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür etti.

2021 yılında göreve geldiklerinden bu yana yapmış olduğu hizmetlere değindiği konuşmasında, ilk olarak meslektaşların sorunlarının konuşulduğu toplantılar düzenlediklerini belirten başkan Okutmuş, bu toplantılardan çıkan raporların federasyon ve konfederasyon toplantılarına taşınarak sorunların giderilmesine katkı sunduklarını söyledi.

32 yılı geride bırakan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin hikayesini ortaya çıkarmak için bir kurumsal web sitesi kurduklarını ifade eden Okutmuş, cemiyetin kuruluşundan bugüne yapılan faaliyetlerin web sitesinde yer alacağını, ayrıca web sitesini cemiyetin tüm haberlerinin yer aldığı bir portal haline getirdiklerini belirtti.

Bayburt’ta kurumlarla ortak projelere imza attıklarını ifade eden Okutmuş, Bayburt’un tanıtımı noktasında ulusal ve uluslar arası kuruluşların haberlerine ve belgesellerine de katkı sağladıklarını kaydetti.

Murat Okutmuş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşundan bugüne katkı sunan herkese teşekkür etti.