AFAD Koordinasyonunda Türkiye Üzerinden Sevkiyat

Yardım tırları, Kilis’te bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’na ulaştıktan sonra AFAD Lojistik Depoları’na teslim edilecek. Depolarda yapılan düzenlemelerin ardından malzemeler, Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Azerbaycan Halkının Dayanışması

Yardım tırlarının sürücülerinden İlhan Bayram, Azerbaycan halkının dayanışma ruhunu şu sözlerle dile getirdi:

“10 araçla Bakü’den yola çıktık. Azerbaycan halkı, Suriye’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için bu yardımı gönülden organize etti. AFAD ekipleri ve Sarp Gümrük yetkilileri burada bizi karşıladı. Yaklaşık 36 saattir yoldayız ve bu anlamlı görevde yer almaktan gurur duyuyoruz.”

Bir diğer sürücü Mahmut Kıraç ise, yardımın ulaştırılmasındaki mutluluğunu paylaştı:

“Üç gündür yoldayız. Azerbaycan devleti tarafından gönderilen yardım malzemelerini Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu yardımı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz.”

Suriye’deki İhtiyaç Sahiplerine Destek

Azerbaycan’ın gönderdiği bu insani yardım, Suriye’deki krizden etkilenen ailelere umut oluyor. Yardımların zamanında ulaştırılmasını sağlamak için AFAD ekipleri yoğun bir çaba harcıyor. Bu anlamlı dayanışma, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.