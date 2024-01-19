Türkiye’nin ödeme yazılımlarında öncü şirketlerinden biri olan Bakiyem Ödeme Çözümleri, global yolculukta ilk adımını atıyor. 2023’te işlem hacmini 6 kat artırarak 6.5 milyar TL’ye ulaşan ve müşteri sayısını da yüzde 40 artıran Bakiyem, 2024’e iddialı başladı. Bu yıl işlem hacmini iki kat artırarak 13 milyar TL’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, global yolculuğundaki ilk adımını ise Avrupa ile atacak. ERP ve muhasebe programlarına entegrasyon, cari takibi, sipariş modülü, fatura ödeme gibi işlemlerde Türk şirketleri dijitalleştirerek verimini artırırken, maliyetlerini 10’da bire düşüren Bakiyem, şimdi de Avrupalı şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunacak.

İKİ KAT BÜYÜYECEK

Bakiyem.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Umut Yalçın, Bakiyem için 2023’ün çok verimli bir yıl olduğunu belirterek, “Geçen yıl müşteri sayımızı yüzde 40 büyüttük. İşlem hacmimizi ise bir önceki yıla göre 6 kat artırarak 6.5 milyar TL’ye ulaştırmayı başardık. Toplam işlem hacmimiz 8.5 milyar TL’yi buldu” dedi. 2024 yılında iki kat büyümeyi planladıklarını anlatan Yalçın, “Bu da 2024 yılını 13 milyar TL ilk bir işlem hacmi ile kapatacağımızı göstermekte” ifadelerini kullandı. Bakiyem’in sağlam ve istikrarlı adımlarla ilerlediğinin altını çizen Umut Yalçın, “Bu sene bakiyem için çok özel bir yıl olacak çünkü bu yıl bir Avrupa ülkesinde faaliyete geçiyor olacağız. Yatırımlarımızın bir kısmını bu ülkeye ayırmış durumdayız. Yakın zamanda hem yeni adımızı hem de o ülkedeki ilk satışımızı duyuracağız. Türkiye’de edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Avrupa’ya taşıyacağız. Avrupalı KOBİ ve şirketlerini de Türk yazılımıyla dijitalleştireceğiz” şeklinde konuştu.

DEVLER BAKİYEM’İ TERCİH ETTİ

Bakiyem’in faaliyetlerine ilk başladığı 2017 yılından bugüne 5 bin 500’ün üzerinde müşteriye online ödeme çözümleri sunduğunu anlatan Yalçın, müşteri sayılarının yüzde 90’ının KOBİ’lerden, kalan kısmının ise büyük ölçekli şirketlerden oluştuğu bilgisini verdi. “Ancak işlem hacmimizin yüzde 50’sini KOBİ’ler yüzde 50’sini ise büyük ölçekli şirketler oluşturuyor” diyen Yalçın, Türkiye’nin en büyük şirketleri ile çalıştıklarını kaydetti. Yalçın, “Şişe Cam ve Flokser gibi devler de Bakiyemin Online Ödeme çözümlerini tercih ettiler” diye konuştu. Yatırımlarının aralıksız devam ettiğinin bilgisini paylaşan Yalçın, “Bu sene bütün banka sanal poslarını tek bir entegrasyonla müşterilerimizin kullanımına sunuyor olmak için çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

10 KAT DAHA UYGUN

Fintech şirketleri ile çalışan KOBİ’lerin çok uygun bedellerle tam dijitalleşmeyi sağlayabildiğini anlatan Yalçın, “Örneğin kullandıkları ERP ve muhasebe programlarına entegrasyon, cari takibi, sipariş modülü, fatura ödeme vb özellikler ile müşterilerine hizmet vermek isteyen bir işletmenin ödemesi gereken ücretler 7 haneli bedelleri bulabiliyor” diye konuştu. Bakiyem’in platform bağımsız çalışan bir entegrasyon dili olduğunu anlatan Yalçın, “Böylece rakiplerimizin 10’da biri gibi kısa sürelerde dijitalleşmeyi sağlayabiliyoruz ve bu vesile ile de proje bedellerimiz rakiplerimize göre 10 kat daha uygun oluyor” ifadelerini kullandı