10 konuda ihbarlar duyurulan ihbar kanallarından kabul edilecek.

KANALLARDAN İHBAR EDİLEBİLECEK KONULAR

-Düşük KDV Oranı Uygulanması

-IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi

-Fiş/Fatura Verilmemesi

-Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması

-Mükellefiyet Kaydının Olmaması

-Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması

-Personel Ücretinin Elden Ödenmesi

-Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi

-Tapu Harcının Eksik Ödenmesi

-Kaçak Ürün Satışının Yapılması

Denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşlar, ihbar ve şikâyetlerini, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde (dijital.gib.gov.tr) yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekmektedir."