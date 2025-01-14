Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Dönüşüm

Bakan Kurum, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın devasa bir ekonomik dönüşüm süreci getirdiğini belirterek, Türkiye'nin ihracatının büyük bir kısmının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurguladı. “Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerin karbon ayak izi, çevreyle uyumluluk seviyesi çok daha önemli olacak” diyen Bakan, Türkiye'nin sanayisinde yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi

Kurum, enerji ve kaynak verimliliğini gözeten, sıfır kirlilik prensibiyle çalışan tesislere ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ verileceğini açıkladı. Bu belgeyle A sınıfı belge alan sanayicilerin uluslararası pazarda daha prestijli hale geleceğini belirtti. 6 bin tesisi ilgilendiren düzenleme ile çevresel performans ölçümleri yapılacak ve sanayiciler daha sürdürülebilir bir üretim sürecine yönlendirilecek.

Marmara Denizi'nin Kirletilmesi ve Belediye Sorumluluğu

Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemini hatırlatan Bakan Kurum, belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Marmara'yı kirleten atıksu arıtma tesislerinin sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyelere açık çağrıda bulunarak, “Marmara’yı kurtarmaya davet ediyorum” dedi. Kurum, belediyelerin bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Destek Bekleme Devri Bitti

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm belediyelere eşit şekilde yardımcı olduğunu vurguladı ve artık hiçbir belediyenin “eser vermeden destek bekleme” hakkı olmadığını ifade etti. “Bugün bakanlığımızda bekleyen tek bir konu yok. Herkes söz verdiği projeleri gerçekleştirmek zorundadır” şeklinde konuştu.