Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezer Avcı ile ilgili açıklama yaptı. Dün NASA'nın 9 Ocak'taki uzay yolculuğu hakkında saati paylaştığını dile getiren Bakan Kacır, "Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de Alper Gezer Avcı ilk insanlı uzay misyonumuz için yola çıkmış olacak. Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu. Astronotumuz ile her gün haberleşiyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Çok uzun bir eğitim ve hazırlık dönemini geride bıraktık. İlk astronotumuz çok kapsamlı eğitimler aldı. Aynı zamanda uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyle ilgili de Türkiye'deki üniversitelerimizde, araştırma merkezlerimizde hazırlıklarını tamamladı" diye konuştu.



"Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız"

Uzay yolculuğunu bilim literatürüne önemli katkılar sunacağını söyleyen Kacır, "Ümit ediyoruz ki bu yolculuk hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli kilometre taşı olacak. Ayrıca gelecek nesillerimiz için büyük ilham kaynağı olacak. Biz uzay misyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlk insanlı uzay misyonu olarak bu projeyi tanımlıyor olmamız hem geçmişte gerçekleştirmediğimiz bir işi yapıyor olduğumuz için, hem de önümüzdeki dönemde devamını getirme iradesine sahip olduğumuz için önemli. 2021 yılında Milli Uzay Programı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan dünya kamuoyuyla paylaşmış ve bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmuştu. Bu programın önemli projelerinden biri de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmekti. Böylelikle Milli Uzay Programı'mızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum 14 gün boyunca gerçekleştirilecek olan bu misyonu tamamlayacağız ve böylelikle Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız" şeklinde konuştu.