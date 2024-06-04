AX-3 Uzay Misyonu Mürettebatı Karşılama Töreni Ankara’da gerçekleşti. ODTÜ Kültür ve Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve diğer mürettebattan Walter Villadei, Marcus Wandt Michael Lopez-Alegria katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, “Teknoloji ve bilim yarışında insanlık yararına geliştirilecek tüm alanlarda dünyada en önde olan ülkelerden biri olalım. Bunu başarabiliriz. Adım adım neleri başardığımızı görüyoruz. Havacılıkta ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor artık. Ve bu kazanımları, bu başarıyı uzay bilim ve teknolojilerine daha hızlı şekilde transfer etme ve aktarmak istiyoruz. Ve bu alanda da benzer bir başarı hikayesi gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü bu alan bizim için hem çok stratejik hem de ekonomik değeri çok kıymetli bir alan” dedi.

Bakanımız Sayın @mfatihkacir, AX-3 Uzay Misyonu Mürettebatı Karşılama Töreni'nde Basın Açıklaması yapıyor.



📍Ankara



📡 #CanlıYayın https://t.co/QAejgSpb9p — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) June 4, 2024



Küresel uzay ekonomisinin yıllık 600 milyar doları aştığını belirten Kacır, 10 yıl içerisinde 1,5 trilyon dolara yaklaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Küresel uzay ekonomisi pastasından daha fazla pay alınabileceğini ifade eden Kacır, “Bunu yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Seksenli yıllarda Türkiye, gelecekte sahip olmayı hedeflediği uyduları için yörünge haklarını almaya başladığında aynı zamanda bu uyduları geliştirecek araştırma çalışmaları da başlatmak istedi. Ve o yıllarda uzay araştırmaları alanında çalışacak ilk merkez bu kampüste 1985’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi çatısı altında kuruldu. Fakat maalesef 80'ler ve 90'lar Türkiye'nin bütün bu alanlarda çalışma yapmasını mümkün kılacak bir siyasi ve ekonomik istikrarı yakalamasına el vermedi. Ancak 2000'li yıllarda milli uydu projelerinde adım atmaya başladık. Önce Türksat uydusunun o ortak üretim faaliyetlerine dahil olduk. Sonra RASAT ve GÖKTÜRK görüntüleme uydularını yerli olarak geliştirdik” diye konuştu.



Metre altı çözünürlüklü elektro optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik alt sistemleri ve bileşenlerin Türkiye'de geliştirildiğini hatırlatan Kacır, şu anda üretilmiş olan İmece Gözlem Uydusunu Türkiye'de ürettiklerini kaydetti.



İmece Gözlem Uydusunu Cumhuriyet'in 100'üncü yılının Nisan ayında uzaya göndermeyi başardıklarını aktaran Kacır, “Bu Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının, Türk araştırmacılarının bir zaferidir. Ama her zaman hedefi bir adım öteye taşıyoruz. Bizim için haberleşme uydularını yerli ve milli olarak geliştirmek de çok önemli bir alan. Bunu yapabilen ülkelerin sayısı ancak iki elin parmağı kadar” şeklinde konuştu.