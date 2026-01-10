Bakan Göktaş, temel ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen programın, 2022 yılında ulusal program statüsüne kavuştuğunu hatırlattı.

Program kapsamında öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve hasta bireylerin düzenli aralıklarla ziyaret edildiğini, ev ve kişisel temizlik hizmetlerinin sağlandığını belirten Göktaş, “Vatandaşlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmaları ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

2026’nın İlk Çeyreği İçin 1,3 Milyar Lira Aktarıldı

Ulusal Vefa Programı’nın 2026 yılı bütçesine ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olarak 1,3 milyar liranın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldığını açıkladı.

Programdan 2025 yılında yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığını ifade eden Göktaş, bu sayının 2026 yılında 132 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, “Engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.