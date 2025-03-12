Cari Açık 2025 Yılı Ocak Ayında 3,8 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Bolat'ın paylaştığı verilere göre, 2024 yılı ocak ayında 2,3 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2025 yılı ocak ayında 3,8 milyar dolara yükseldi. Yıllık bazda cari işlemler açığının 11,5 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirten Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 2,4 milyar dolar fazla verdiğini vurguladı.

Mal ve Hizmet İhracatı Rekor Kırdı

2025 yılı ocak ayında mal ihracatının yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 9,6 artarak 28,7 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu gelişmelere bağlı olarak dış ticaret açığının yüzde 21,9 artışla 7,5 milyar dolara yükseldiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 2,6 yüzde puan gerileyerek yüzde 73,7 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,6 seviyesinde kaldı.

Hizmet ihracatında da rekor bir seviyeye ulaşıldığını belirten Bolat, 2025 yılı ocak ayında hizmet ihracatının yıllık bazda yüzde 8,7 oranında artarak 115,7 milyar dolara yükselen bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Seyahat gelirlerinin 56,4 milyar dolara, taşımacılık gelirlerinin ise 40,1 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Cari Dengenin Makroekonomik İstikrara Katkısı Sürecek

Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekleri sürdürdüklerini belirten Bolat, ithalatı azaltmaya yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildiğini ifade etti. Bununla birlikte, ticarette artan korumacı politikalar, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durgunluk ve küresel belirsizlikler nedeniyle 2025 yılında cari açığın yukarı yönlü seyretmesinin beklendiğini ancak GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceğini dile getirdi. Bolat, dış talep bileseninin makroekonomik istikrarı desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.