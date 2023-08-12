Bir takım ziyaretler için Eskişehir’e gelen Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, sabah saatlerinde partililerle görüştü. Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın faaliyetleriyle ilgili açıklamalar yaptı.



“Dünya’da en büyük yurt kapasitesine sahip ülkeyiz”

Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarla dünyanın en büyük yurt kapasitesine sahip ülkesinin Türkiye olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Eskişehir'imizde de 6 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Yine toplantı yaptık. Bazı talepler var. Onları yerine getirmek için çalışacağız. Kredi Yurtlar Kurumu'yla Gençlik ve Spor Bakanlığımız çok büyük bir iş sağlıyor. Dünya’da en büyük yurt kapasitesine sahip yani üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlayan ülke Türkiye. Şu anda yatak kapasitemiz 930 binlere geldi. Bunu arttırmaya devam ediyoruz. Hiçbir gencimiz üniversite eğitimi esnasında dışarıda kalmasın diye yapıyoruz. Bize başvuran kredi Yurtlar Kurumu'na başvuran her gencimizi biz yerleştirmek için çaba harcıyoruz. Geçen yıl yüzde 98 oranında bunu başardık. Bu yıl da bunu yine temin etmek için çalışıyoruz” dedi.



“450 bin depremzedeyi yurtlarımızda ağırladık”

KYK yurtlarının 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan 450 bin vatandaşı ağırladığını belirten Bak, “6 Şubat depremimizde kaybettiğimiz canlarımız için Allah rahmet eylesin diyorum. 52 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. 120 binden fazla yaralımız ve orada yaşadığımız bir acı tablo var. Hükümet olarak oranın yaralarını sarmak için başta Cumhurbaşkanımız bütün bakanlara talimat verdi. Depremden itibaren yaklaşık 450 bin depremzede vatandaşımız bizim yurtlarımızda misafir oldu. Dolayısıyla bu hizmeti de sağladık. Kredi Yurtlar Kurumu değişik illerde, değişik yerlerde sağladığı ve sağlamaya devam ediyor. Onun dışında yangın olduğu zaman, sel olduğu zaman, bir afet olduğu zaman yine. o mağdur olan vatandaşlarımızı, Covid döneminde ayrıca ifade ettiği gibi yine biz karantina sürecinde görev yaptık. Yaklaşık 120 bin vatandaşımızı karantina esnasında da yurtlarımızda kaldı. Dolayısıyla böyle bir kapasiteye sahibiz” dedi.



“Dünya’nın belki de Avrupa'nın en genç stadyumlarına”

Spor kulüplerinin faydalanacağı stadyumlar açısında da dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğumuzu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Sporda yaptığımız yatırımlar 10 binin üzerinde tesisleriyle devasa bir yatırım. Dünya’nın belki de Avrupa'nın en genç stadyumlarına sahibiz, tesislerine sahibiz. Bunu sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatlarında da bunu daha yükseklere taşımaya çalışacağız. Takımlarımızın başarıları artıyor. Altyapıdan gelen sporcularımızın başarıları artıyor. Yetenek taraması metoduyla yaklaşık 7 buçuk milyon gencimize yetenek taraması yaptık. Bunların içerisinden yetenekli sporcuları, spora yönlendirip hatta o yönlendirdiğimiz sporcuların da Avrupa'da başarılarını, dünyada başarılarını görmeye başladık” diye konuştu.



“Bu yıl 10 milyona yakın vatandaşımıza yüzme öğretmiş olacağız”

Yüzme kurslarıyla 10 milyona yakın vatandaşa yüzme öğretildiğini ifade eden Bakan Bak, “Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle gençlerimize yüzme öğretiyoruz. Yaklaşık bu yıl 10 milyona yakın vatandaşımıza yüzme öğretmiş olacağız. Seyyar havuzlarımızla diğer yatırımlarımızla her ilçelerdeki ve tesislerimizde bunları yapıyoruz. 460’ın üzerinde gençlik merkezimizde gençlerimize hizmet ediyoruz. Seyahatsever projemizde 150 bine yakın başvuru oldu. Bunun 250 bine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.



“Eskişehirspor tesislerine 100 milyon liradan fazla destek sağladık”

Eskişehirspor’un eski günlerine dönmesi için bakanlık olarak yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de Eskişehirimize geldik. Eskişehirimize gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Eskişehir özeline geldiğimiz zaman da malumunuz Eskişehir'e modern bir 35 bin kapasiteli bir stadımız var. Bu statta milli maçlarda oynandı. Yine bir milli maç müjdesini ifade edebiliriz. Malumunuz futbol takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerinde 8 Eylül 2023, 21.45’te Türkiye-Ermenistan maçını Eskişehir'de oynayacak. Eskişehir'i Futbol Federasyonu Başkanımızla da görüştük. Eskişehirimizi ben çocukken de takip ederdim. Pek çok takımın korkulu rüyasıydı bu deplasman. Buralara çok gelip gitmiştik. Biz de takip etmiştik. Muhteşem taraftar var. Yine inşallah bu milli maçta destek verecek. Bu çok önemli bir maç. İlk Ermenistan maçı. Grup da bu maçı kazandığımız zaman avantajlı duruma geçmiş olacağız. O yüzden tüm Eskişehir halkını davet ediyoruz. Bence önemli bir süreç. Eskişehirspor'a altyapı tesisleri için, daha önceki dönemlerde de 100 milyondan fazla bir projeye destek yapılıyor. Yüzde 80’e yakını tamamlandı ve biz de bugün yine Eskişehirspor'u biz ziyaret edeceğiz. Böylesine efsane bir takımın tekrar eski günlerine dönmesini arzu ediyoruz.”