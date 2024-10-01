MHP Lideri Bahçeli:

-“ Hedef alınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm Dünya duysun ki ölümüz şehit dirimiz yiğit direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin”

-"İsrail saldırıları karşısında üç maymunu oynayanların ne diyeceği önemsizdir"

-"Türkiye ile Suriye daha fazla oyalanmadan buluşmalı ve milli birlik unsurlarımız tetikte olmalıdır. Uyanık halde durmak en önemli önceliklerimizden biridir"

-“İsrail Orta Doğu’da zorbalıklarına yenilerini ekliyor"

-“Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak, azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir"

"MHP, Ankara 32'nci Ağır ceza mahkemesinde görülen malum davayı dikkatle takip etmektedir"

" Çok söze gerek yoktur, aslında buna değecek hiç kimse yoktur. Az söyleyeyim, muhatapları çok anlasın, MHP'ye organize pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocaklarını ne MHP'yi çiğnetmem”

-"Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 tane soytarı muhabirle MHP’yi sorgulayamazsınız. Sorgulatmayız"