Muş'ta, sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacının karşılanması için 34 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor. Ovaya ekilen ayçiçeğinin hasadı için birçok biçerdöverin Muş Ovası'nda hasat yaptığını ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, 34 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 181 milyon TL gelir beklediklerini belirterek, “Muş ilimiz polikültür yetiştiriciliğine uygun olan illerimizden biridir. Özellikle de yüzde 42 oranla 357 bin hektarlık bir işlenebilir araziye sahip bulunmaktayız. Bunun içerisinde de özellikle de katma değer ürünlerinin de yetişmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bunlardan biri de özellikle hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli olan ayçiçeği yetiştiriciliğidir. Burada özellikle hem işletmeler bazında hem de ilçelerimizde üreticilerimiz tarafından bu ürün yetiştiriciliği yapılıyor. 2023 yılında 20 bin 799 dekarlık bir alanda 3 bin 116 ton yağlık ayçiçeği, 13 bin 500 dekarlık alanda da 3 bin 510 tonda çerezlik ay çekirdeği elde edilmiş bulunmaktadır. Toplamda baktığımızda da bu yıl 34 bin 279 dekarlık bir alanda 6 bin 626 ton hem yağlık hem de çerezlik ay çekirdeği hasadı beklemekteyiz. Hasadımız başlamış bulunmaktadır. Kısa sürede bu hasat bitecektir. Özellikle de hem katma değeri yüksek olması hem de verimli olmasından dolayı rağbet edilen ürünlerimizdendir. Bu gerekçede dekara baktığımızda ay çekirdeğinde yağlıkta dekarda 150 kilogram almaktayız. Çerezlikler özellikle sulu olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Onda da dekar başına 260 kilogram verim vermektedir. İlimizin ekonomisi için düşündüğümüzde özellikle 2023 yılında yağlık ayçiçeğinde 140 milyon 500 bin TL gibi bir gelir bekliyoruz. Çerezlikte ise 40 milyon 500 bin TL bekliyoruz. Toplama baktığımızda 181 milyon TL gelir bekliyoruz” dedi.