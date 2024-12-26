ATO Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın politika faizindeki 250 baz puanlık indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği 250 baz puanlık faiz indirimi, 2025 yılı beklentileri açısından umut verici olmuştur. Faiz indiriminin ticaret, yatırım, üretim ve istihdamı canlandıracak şekilde devam etmesini temenni ediyor, bu süreçte bankaların da kredi faizlerini indirerek, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

