Almanya ile Rusya arasındaki siyasi gerilim, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya atıfla bazı devlet ve hükümet başkanlarının kaçırılabileceğini öne sürmesiyle yeniden tırmandı. Medvedev’in bu kapsamda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in adını anması Berlin’de tepkiyle karşılandı.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Medvedev’in açıklamalarını kesin bir dille reddederek, “Bu tür tehditleri en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hille, söz konusu açıklamaların Başbakan Merz için alınan güvenlik önlemlerinin artırılmasını gerektirmediğini vurgulayarak, “Mevcut güvenlik önlemleri, Başbakan’ın karşı karşıya olduğu tehdit seviyesine uygun koruma sağlamaktadır. Sayın Merz iyi ve güvenli bir şekilde korunmaktadır” dedi.

Medvedev’den tepki çeken ifadeler

Rusya’nın eski Devlet Başkanı olan Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’daki eylemlerine atıfta bulunarak, benzer senaryoların başka ülkelerin liderleri için de geçerli olabileceğini savunmuştu. Medvedev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i hedef alan sözlerinde, “Neo-Nazi Merz’in kaçırılması bu destansı karnavalda mükemmel bir sürpriz olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Medvedev’in açıklamaları, Almanya’da ve uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere neden olurken, Berlin yönetimi Moskova’dan gelen söylemlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladı.