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Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ı tacizle suçlayan sanıklar hakim karşısında

Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın kendisini tacizle suçlayan eski çalışanlarına açtığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü.

Asayiş 24.01.2022, 11:17
Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ı tacizle suçlayan sanıklar hakim karşısında

Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın kendisini tacizle suçlayan eski çalışanlarına açtığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü.

Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın kendisine taciz iddiasıyla dava açan eski çalışanlarına açtığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Özlem Savut ile Serkan Güner, müştekiler Emin Güven Yaşlıçam ile Zeynep Deniz Yaşlıçam ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Taciz iddialarım nedeniyle müşteki Emin Güven hakkında ağır cezada dava açılmıştır’’

Duruşmada savunma yapan sanık Özlem Savut üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ‘bizi işten atarsanız cinsel taciz suçu ile suçlarım, diğer sanık Sarkan Güner ile beyanlarımı desteklerim’ diye bir şey söylemedim. Taciz iddialarım nedeniyle müşteki Emin Güven hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Müştekiyi kasten yaralamadım, kendisi bana vurmuştur’’

Sanık Serkan Güner ise savunmasında, "Müştekilere şantaj yapmadım, işten çıkarıldığımı dahi bilmiyordum. Birkaç gün işe gittim kimse de söylemedi. Ayın 14’ünde Deniz Hanım beni gördüğünde bana evinde ne işim olduğunu sordu ve beni kovduğunu söyledi. Müştekiyi kasten yaralamadım, vurmadım, kendisi bana vurmuştur. Buna ilişkin ses kaydı da vardır, beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Müşteki Zeynep Deniz Yaşlıçam duruşmadaki beyanında, "Sanıklar doğruları söylemedi. Evimizde şoför ve ev hizmetlisi olarak çalışan sanıkların birlikte yaşadıklarını, sanık Serkan Güner’in eşi bana telefon ederek söylemiştir. Biz de takip ederek tespit ettik ve bu nedenle işlerine son verdik. Sanıklar bize iddianamede yazılı olan sözlerle şantaj yaptılar. Eve geldiğimde eşim olan diğer müştekinin burnu kanıyordu, sorduğumda sanık Serkan’ın kendisini darp ettiğini söyledi" diye belirtti.

"Geri çekilmesem belki de burnum kırılacaktı’’

Beyanında sanıkların ‘şantaj’ suçunu işlediklerini ve sanık Serkan Güner’in kendisine yumrukla vurduğunu söyleyen müşteki Emin Güven Yaşlıçam ise "Geri çekilmesem belki de burnum kırılacaktı. Eşimin şirketinin kullandığı, sanık Serkan Güner’e teslim edilen aracı, telefonu ve sim kartı sanık iade etmemiştir. Kendisinden şikayetçiyim’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada müşteki avukatı, sanık Serkan Güner’in ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatı ise, 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ‘taciz’ dosyası ile bu dosya arasında irtibat olduğundan dosyaların birleştirilmesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme, müşteki Emin Güven Yaşlıçam hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın sonucunun beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"İnadına çekiyorsunuz”

Duruşma sonunda orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam, basın mensuplarına ‘inadına çekiyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Emin Güven Yaşlıçam ile Zeynep Deniz Yaşlıçam’ın, evlerinde şoför olarak çalışan şüpheli Serkan Güner ve yardımcıları olarak çalışan Özlem Savut’un evlilik dışı ilişkilerini öğrenerek onları işten çıkarmak istediklerini söyledikleri anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüphelilere, müşteki Emin Güven Yaşlıçam tarafından işten çıkarılacakları sözlü olarak bildirilmesiyle şüpheli Serkan Güner’in müştekinin üzerine yürüyerek ekmeğiyle oynarsa kendisini mahvedeceği, şüpheli Özlem Savut’a sarkıntılık yaptığını söyleyeceği, kendisini mahkemelerde süründüreceği ve müşteki Zeynep Deniz Yaşlıçam’a kendisi hakkında ‘çapkınlık yaptı’ diye söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, olayın akabinde şüpheli Güner’in müştekiye kendisi hakkında orkestralara ‘tacizci’ diye mail atacağını, şüpheli Özlem Savut’u kastederek birbirlerine şahitlik yapacaklarını söylediği ve müştekiyi yumrukladığı kaydedildi. Şüpheli Güner’in aynı zamanda müşteki Zeynep Deniz Yaşlıçam’a ait olan şirket arabasını da iade etmeyerek müştekiyi aradığı ve kendisine işten çıkarıldıkları durumda şüpheli Savut’un taciz suçundan şikayetçi olacağını, kendisinin de şahitlik yapacağını söylediği belirtildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelilerin ‘şantaj’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, şüpheli Serkan Güner hakkında ise ayrıca ‘basit yaralama’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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