22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkeziyle birlikte Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bırakmıştı.

Ancak baraj sularından kısmen etkilenen Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi, tamamen suya gömülmüş olmasına rağmen, su seviyesinin gerilemesiyle yeniden gün yüzünü gördü. Uzun süre su altında kalan mahallenin cami, okul ve evleri, baraj göletinin çekilmesiyle tekrar ortaya çıktı.

Mahallenin yeniden görünür hale gelmesi, bölge sakinleri için hem nostaljik hem de duygusal anları beraberinde getirdi. Bir zamanlar yaşadıkları mahallelerini suyun altında bırakan eski sakinler, şimdi anılarına yeniden dokunma fırsatı buldu. Bazı vatandaşlar, eski evlerini ve yapıların kalıntılarını ziyaret ederek, geçmişlerine dair hatıralarını tazeledi.

Baraj göletinde zaman zaman yaşanabilecek su seviyesindeki değişiklikler, böyle beklenmedik görüntüler oluşturabiliyor. Uzmanlar, su seviyesindeki değişimlerin mevsimsel etkiler ve barajdan salınan su miktarıyla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.

Mutlugün Köyü Uysallar Mahallesi'nin yeniden gün yüzüne çıkması, bölge halkına geçmişlerini hatırlatırken, barajın etkileri üzerine de farklı tartışmaları beraberinde getiriyor.