Bu ortaklık sayesinde kullanıcılar eBay'deki Premium mağazalarını hem ücretsiz kuruyor hem de aylık abonelik ücretlerinden muaf olan mağazalarını ShipEntegra’ya anında ve bedel ödemeden entegre edebiliyor. Bunlara ek olarak e-ihracatçılar; lojistikte yüzde 40'a kadar varan indirimli kargo ücretlerinden, 2 aylık ücretsiz depolama, iade yönetimi ve çok daha fazla özel hizmetten yararlanabiliyor.

Tüm zorlu lojistik süreçleri, küresel olarak yönetebilecek kapasite ve altyapıya sahip ShipEntegra, e-ihracat satıcılarına uygun fiyatlı ve indirimli bir kargo hizmeti sunarak uluslararası arenada rekabet etmelerine olanak tanıyor. Kolay kullanımlı platform, operasyon sürecini basitleştirirken, e-ihracat satıcılarının tüm siparişlerini tek bir yerde yönetmelerini sağlıyor.

ShipEntegra'nın çözümleri ile eBay’de satış performansınızı artırabilir, müşterilerinize en kaliteli hizmeti sunabilirsiniz.

E-ihracat satıcılarının eBay siparişlerini en hızlı şekilde alıcılarına ulaştıracak şekilde tamamlayabilecekleri ve bunları tek bir platformda yönetmelerine olanak tanıyan yapay zekâ destekli yazılım altyapısıyla lojistik ve depolamada sundukları avantajları paylaşan ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan; “Başlattığımız partnerlik süreci kapsamında; 20'den fazla uluslararası express ve ekonomi servis ağıyla alternatif navlun ücretleri sağlıyoruz. Ek olarak, eBay'de büyük bir rekabet avantajı yakalayabilecekleri Worldwide Standart Servis ile 41'den fazla ülkede yerel kargo şirketleri ile kurduğumuz başarılı teslimat ağı sayesinde gümrüklenmiş şekilde gönderim yapma fırsatı sunuyoruz. Paket gönderiminde uçtan uca takip edilebilirlik ve kargo süreçlerindeki şeffaflık, sorunsuz gümrük işlemleri, küresel iade çözümleri de sağladığımız avantajlardan sadece birkaçı” dedi.

E-ihracatta Avantajlı Lojistik

Türk e-ihracatçıların en büyük sorunlarından biri olan lojiktik giderlerine çözüm getirmek için her geçen gün daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ceylan; “Alternatif servis ağları az olan lojistik firmalarıyla eBay gibi bol rekabetli bir ortamda ayakta durmaya çalışan e-ihracatçılarımız için sağladığımız servis çeşitliliği ve beraberinde sunmuş olduğumuz fiyat avantajı, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Artık e-ihracatçılar, platformumuz üzerinden 20’den fazla express ve ekonomi servisimizden dilediklerini seçebilir ve gönderimlerinin her bir adımını platform üzerinden rahatlıkla takip edebilirler. Kargo takibi, tüketiciler için de büyük bir öneme sahip. Normalde; ülke içindeki ve gümrükteki süreleri takip etmek, son tüketici için mümkün olmazken, bizimle birlikte tüketiciler; satın aldıkları ürünün sevkiyatını anlık olarak takip edebilirler. Bu, karşılıklı güven duygusunu artıracaktır. Ek olarak; sunmuş olduğumuz 2 ay ücretsiz depolama, iade yönetimi ve daha birçok hizmetimiz Türk e-ihracatçısına rekabette inanılmaz avantaj sağlayacaktır.