Elektrik Üretimi ve Tüketimi Yükselişte

Aralık 2025 döneminde Türkiye’de elektrik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %1,4 artarak 29.312 GWh seviyesine ulaştı. Aynı dönemde elektrik tüketimi ise %2,3 artışla 30.681 GWh olarak gerçekleşti. Tüketimdeki artış, üretimin üzerinde seyrederek piyasa dengesine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Spot Elektrik Fiyatlarında Yıllık %20’yi Aşan Artış

Ortalama spot elektrik fiyatları Aralık ayında 3.005 TL/MWh seviyesinde oluştu. Bu rakam, yıllık bazda %20,5, aylık bazda ise %6,7’lik bir artışa işaret ediyor. Ancak fiyatlardaki bu yükselişin, aynı dönemdeki enflasyon oranının altında kalması, enerji şirketlerinin marjları üzerinde baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Elektrik Endeksi BIST 100’ü Geride Bıraktı

Elektrik sektörü hisselerini temsil eden Elektrik Endeksi (XELKT), Aralık ayında %3,4 oranında yükselerek BIST 100 Endeksi’nin %0,1 üzerinde performans sergiledi. Sektör genelinde sınırlı pozitif ayrışma görülürken, şirket bazlı performans farkları öne çıktı.

Aksa Enerji Zirvede, Tatlıpınar Enerji Dipte

Elektrik üreticileri arasında Aksa Enerji, BIST 100 Endeksi’ni %34 oranında geride bırakarak Aralık ayının en güçlü performansını sergiledi. Buna karşılık Tatlıpınar Enerji, endeksin %22 gerisinde kalarak en zayıf performansı gösteren şirket oldu.

Üretim Bazında Enka İnşaat Öne Çıktı

Aylık üretim verilerine göre, Enka İnşaat elektrik üretimini yıllık bazda %71 artırarak sektör lideri oldu. Enka’yı Alarko Holding (%19) ve Enerjisa (%14) izledi. Öte yandan Tatlıpınar Enerji, %43’lük düşüşle en sert gerilemeyi kaydederken; Ayen Enerji (%25) ve Mogan (%14) da üretimde düşüş yaşayan şirketler arasında yer aldı.

Genel Değerlendirme: Görünüm Nötr

Aralık ayı elektrik piyasası verileri genel olarak nötr bir görünüm sunuyor. Doğal gazla çalışan santrallerdeki üretim artışı, hidroelektrik ve rüzgâr santrallerindeki düşüşü telafi etti. Spot elektrik fiyatlarındaki yükseliş enflasyonun altında kalırken, yüksek borçlanma maliyetleri ve nispeten yatay seyreden USD/TRY kuru, enerji şirketlerinin kârlılığı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, düşük baz etkisinin desteğiyle Enka İnşaat’ın 2025’in dördüncü çeyreğinde (4Ç25) enerji segmentinde geçen yıla kıyasla daha güçlü bir kâr performansı açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Gedik Yatırım Menkul Değerler