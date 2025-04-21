Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) organizasyonuyla gerçekleştirilen eylemde, Filistin halkına destek çağrısı yükseldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun çifte standardına dikkat çekerek, "Bu sessizlik ve eylemsizlik, soykırımcılara cesaret vermekte, akan kanın durmasına engel olmaktadır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm ilgili kuruluşları derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Artık kınama mesajları değil, somut adımlar görmek istiyoruz. İsrail’in işlediği savaş suçlarının tüm sorumluları yargılanmalı ve gerekli cezalar verilmelidir. Siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlar acilen hayata geçirilmelidir" dedi.

Yalçın, dünyanın dört bir yanından gelen sendika temsilcileriyle birlikte "sessiz kalan herkesin bu suça ortak olacağını" vurgulayarak, mazlum Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

Eylem sırasında, farklı ülkelerden katılan emekçiler tarafından Filistin’e destek sloganları atıldı. Etkinlik, BM Türkiye Ofisi girişine savaşa ve zulme karşı bir duruş sergilemek amacıyla siyah çelenk bırakılmasıyla sona erdi.