Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel’in MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın açıklamasındaki söylemlerinin, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “suç işlemeye alenen tahrik”, “kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret” ve “tehdit” suçlarını oluşturabileceği gerekçesiyle inceleme başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Özel’in sözlerinin yasal sınırları aşıp aşmadığı değerlendirilecek. Savcılık, açıklamanın içeriğine ilişkin detaylı analiz yaparak olası suç unsurlarını belirlemeye çalışacak.

CHP cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.