Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik filo satışlarını tam zamanında gerçekleştirdiği teslimatlarla sürdürüyor. Anadolu Isuzu son olarak Konya Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (MEDAŞ) 107 adet D-Max 4x4 model pick-up teslimatını gerçekleştirdi.

MEDAŞ tarafından Konya ve çevre illerdeki elektrik dağıtım saha operasyonlarında bakım-onarım amaçlı olarak kullanılmak üzere satın alınan araçların teslimatı, 7 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Teslimat törenine MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez , Sistem İşletme Müdürü Mert Bayer, Satın Alma Ve Sözleşme Yönetimi Müdürü Burak Altun, Sistem İşletme Müdür Yardımcısı Serdar Selci, Filo Takip Yöneticisi Ali Yerebasmaz, Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Emre Kırkımcı ve Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Kıdemli Başmühendisi Kevser Keleş; Anadolu Isuzu’dan Yurt içi Satış Direktörü Hasan Yusuf Teoman, Yurt içi Satış Müdürü Atakan Gürler, Filo & Kilit Müşteri Yöneticisi Hamdi Toker katıldı.

Anadolu Isuzu Yurtiçi Satış Direktörü Yusuf Teoman teslimat törenindeki konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Anadolu Isuzu olarak satışını gerçekleştirdiğimiz Isuzu D-Max modellerimizin her geçen gün daha da fazla tercih edilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor, güçlü bayi ve servis ağımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Dört farklı donanım seviyesi ile pazarda her türlü alıcı profiline hitap eden ve sınıfında standartları daha yükseğe taşıyan Isuzu D-Max serisi, yüksek performansı ve her türlü yol koşullarına dayanıklı yapısı ile ülkemizin doğusundan batısına başarıyla hizmet veriyor. Euro 6E emisyon standartlarına uyum sağlayan D-Max, dayanıklılığı, çevreci motoru ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Anadolu Isuzu olarak müşteri memnuniyetini artırarak ticari araç pazarında en çok tercih edilen marka olarak devam edeceğiz.”

Isuzu D-Max yenilenen ön yüzü ile pazarda daha güçlü ve iddialı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yeni ön ızgara ve jant tasarımı ile daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max pick-up modellerini Nisan ayında pazara sundu. Yenilenen ön ızgara ve yeni jant tasarımları, Isuzu D-Max’in üstün teknik özelliklerini ve dinamik karakterini daha iyi yansıtıyor.

Yeni nesil araçlarıyla tasarımı bütünüyle yenilenen Isuzu D-Max pick-up ailesi, yüksek verimlilik ve performans özelliklerini devam ettirirken araç güvenliğini ve sağlamlığını artıran şasisi, güçlü süspansiyon yapısı ile kullanıcısına daha fazla güven veriyor.

Tüm versiyonları ile sınıfında en yüksek sudan geçiş özelliğine sahip olup, yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile en zorlu koşullarda bile üstün manevra becerileri sunan Isuzu D-max ailesi, yakıt tüketiminde de oldukça tutumlu.

Isuzu D-Max’in 4x4 versiyonları diferansiyel kilit sistemi ile off-road severlerin taleplerine yanıt verirken, adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte üst donanımlarda sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri kullanıcılarına üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima gibi özellikleri Isuzu D-max’in pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.