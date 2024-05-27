Karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, proje ve ağır yük taşımacılığı, ticari araç ve ekipman kiralama ve depolama gibi farklı alanlarda müşterilerine hizmet sunan Alp Özler Lojistik, Mercedes-Benz kamyon kalitesini tercih etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alp Özler Lojistik, filosuna toplam 153 adet Mercedes-Benz Actros ve Atego’yu ekledi. Şirket, araçlarını düzenlenen törenle Mercedes-Benz Türk’ün bayisi Hasmer Otomotiv’den teslim aldı.

Düzenlenen törene Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Müşteri Hizmetleri - Kamyon Teknik Grup Müdürü Mehmet Karal, Kamyon Filo Satış Koordinatörü Mehmet Arda Erdemir, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Koordinatörü Burak Düzgün, Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Bağcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam, Kamyon Satış Müdürü Burak Ödül, Kamyon Satış Şefi Gürkan Zeki, Hasmer Otomotiv Yöneticileri Sehat Bağcı, Emre Bağcı, Fatih Mehmet Ulcay, Alp Özler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece, Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Gece, Ceyhun Gece ve Alp Özler Filo Genel Müdürü Mehmet Kağan Gece katıldı.

Mercedes-Benz Actros ailesinden 1848 LS, Actros 3363 ve Mercedes-Benz Atego 1518’in teslimatı ile birlikte Alp Özler Lojistik’in araç parkındaki güncel Mercedes-Benz marka araçların sayısı 303 adet oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “2024 yılı Mercedes-Benz Türk ve Alp Özler markalarının iş birliğinde özel bir yıl. 2012 yılında başlayan ve yıllar geçtikçe güçlenen iş ortaklığımız bu yıl, yeni araçlarımızın teslimatı ile beraber 12 senede toplamda 1.000 adet araç teslimatı ile taçlanıyor. Elbette ki bu 1.000 adetlik teslimat sadece araçlarımızın teslimatını temsil etmekle kalmıyor aynı zamanda markalarımızın güçlü iş birliğini, her iki markanın birbirine olan güvenini de temsil ediyor. Lüks, konfor, güvenlik ve teknolojiyi bir araya getiren araçlarımızın tüm beklentileri fazlasıyla karşılayacağına eminiz. Sahip olduğu özellikler ile şehir içi taşımacılık ve dağıtım alanının etkin ve verimli çözümü olan Atego ve konforun boyutunu yeniden tanımlayan uzun yol taşımacılığının yıldızı Actros araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak çözümlerimizle her zaman en üst düzeyde performans, güvenlik ve verimlilik sunmaya devam edeceğiz. Bu anlamda uzun yıllardır bu kıymetli iş ortaklığında bizler ve markamızla beraber olan değerli Alp Özler Lojistik ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Törende konuşma yapan Alp Özler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece de; “Bu anlamlı günde burada olmaktan, iş ortaklığımızı bir kez daha taçlandırmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. 43 yıldır taşımacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 1981’de araçlarımız olmadan başlayan yolculuğumuzun değişmeyenleri; ilkelerimiz ve dürüstlük çizgimiz, değişenleri ise artarak devam eden filo yapımız oldu. Sektördeki başarımızda işe bakış açımız, ilkeli duruşumuz, sürekli yenilikçi, araştırmacı ve eğitimi önde tutan çalışmalarımızın önemi çok büyük. İki önemli yatırım konumuz var. Birincisi insana; insan kaynaklarımıza yaptığımız, diğeri ise ekipmanlarımıza ve araçlarımıza yaptığımız yatırım. Bugün müşterilerimize kaliteli ve üst düzey hizmet sunarken mevcut filomuzun büyük kısmı kalitesine güvendiğimiz Mercedes-Benz marka araçlardan oluşuyor. Önümüzdeki dönemde Mercedes-Benz Türk ve Hasmer Otomotiv ile olan iş ortaklığımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Teslim almış olduğumuz yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bu süreçte düzgün, dürüst hizmet anlayışları nedeniyle Mercedes-Benz Türk’e, Mercedes-Benz Kamyon Finansman’a ve Hasmer Otomotiv’e teşekkür ediyorum” dedi.

Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam da konuşmasında; “Alp Özler Lojistik şirketi ile uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz var. Bugüne kadar hep uyum içinde çalıştık ve bizler bu güçlü iş birliğinden çok mutluyuz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz Mercedes-Benz Actros ve Atego’ların satış işlemlerini Hasmer Otomotiv olarak gerçekleştirmekten de son derece gururluyuz. Farklı taşımacılık amaçlarına uygun olarak geliştirilen Atego ve Actros’ların, sahip oldukları son teknoloji, yüksek performansları, üst düzey konfor ve güvenlik donanımları ile Alp Özler’in hizmet kalitesine çok olumlu katkılar yaratacağına yürekten inanıyoruz. Araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.