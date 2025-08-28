“Gerçeği görmek için çoklu vatandaşlığı bilmeliyiz”

Reul, Alman basınına yaptığı değerlendirmede uygulamanın gerekçesini, “Eğer gerçeği görmek istiyorsak gelecekteki suç istatistiklerinde çoklu vatandaşlığı hesaba katmalıyız. Tüm uyrukları kaydetmediğimizde karanlıkta el yordamıyla ilerliyoruz” sözleriyle ifade etti. Bakan, bu sayede olası kaçış yolları ve irtibat noktaları hakkında daha net verilere ulaşılabileceğini söyledi.

Her 6 şüpheliden biri çift pasaportlu

Almanya’daki mevcut sistemde, ikinci pasaportu bulunan Alman vatandaşları istatistiklerde yalnızca “Alman” olarak kaydediliyordu. Resmî verilere göre ise 2024 yılında Alman vatandaşlığı bulunan her 6 şüpheliden biri aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşlığına da sahipti.

Yeni düzenlemeyle birlikte KRV eyaletinde tutulacak suç istatistiklerinde bu ayrıntılar da yer alacak. Böylece hem suç profillerinin hem de mağduriyetlerin demografik yapısına ilişkin daha kapsamlı veri elde edilmesi hedefleniyor.