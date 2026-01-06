Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Venezuela konulu acil toplantıda ABD’nin Karakas’ta gerçekleştirdiği askeri operasyon sert tepkilere neden oldu. Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülke, ABD’yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlarken, Venezuela yönetimi Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “kaçırıldığını” savundu.

BM: “Durum kritik, ancak daha büyük bir çatışma önlenebilir”

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Karakas’ta yakaladığı iddiası üzerine acil toplandı. BM Genel Sekreteri adına brifing veren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Venezuela’nın söz konusu eylemi askeri saldırganlık ve BM Şartı’nın ihlali olarak değerlendirdiğini aktardı.

DiCarlo, yaşananların bölgesel istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulunarak, “Durum kritik ancak daha geniş ve yıkıcı bir çatışmanın önlenmesi hâlâ mümkün” dedi. Egemenlik, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yapan DiCarlo, “Hukukun gücü üstün gelmelidir” vurgusu yaptı.

ABD: “Venezuela halkına karşı bir savaş yok”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael G. Waltz ise operasyonu savunarak, iki ayrı iddianamesi bulunan “bir firarinin” yakalanmasına yönelik “cerrahi” bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Waltz, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i “narko-terörist” olarak tanımlayarak, “Bu bir savaş değildir. Venezuela halkını hedef almıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maduro’nun meşruiyetini sorgulayan Waltz, “Yıllardır meşru bir devlet başkanı değildi. Seçim sistemi manipüle edildi” iddiasında bulundu. ABD’li temsilci, Maduro’nun uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğunu ve yüzlerce ton uyuşturucunun ABD’ye akışını kolaylaştırdığını öne sürdü.

Çin: “ABD tek taraflı ve yasa dışı davrandı”

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Jia Guide, ABD’nin Venezuela’ya yönelik eylemini “tek yönlü, yasa dışı ve zorba” olarak nitelendirdi. Washington’un diplomasi yerine gücü tercih ettiğini söyleyen Guide, bu tutumun Latin Amerika ve küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ABD’yi diyaloğa dönmeye çağıran Guide, “Hiçbir ülke dünya polisi gibi davranamaz. Hiçbir devlet kendisini uluslararası yargıç ilan edemez” diyerek Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Rusya: “ABD’nin yüce yargıç gibi davranmasına izin veremeyiz”

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da ABD’nin eylemini uluslararası hukukun açık ihlali olarak tanımladı. Nebenzia, Maduro’nun meşruiyetinin ülkelerin siyasi tutumlarına göre değil, uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’ni ABD’ye karşı somut adımlar atmaya çağıran Nebenzia, “Amerikan küresel jandarmasını kızdırma korkusuyla bu saldırganlığı meşrulaştıramazsınız” dedi. ABD’yi neo-emperyalist politikalar izlemekle suçlayan Nebenzia, Washington’un Venezuela’nın doğal kaynaklarını hedeflediğini savundu.

Venezuela: “Devlet başkanımız kaçırıldı”

Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada ise ABD’nin 3 Ocak’ta ülkesine yönelik “hukuksuz bir silahlı saldırı” gerçekleştirdiğini belirtti. Moncada, saldırının bombardıman, sivil ve askeri can kayıpları ile kritik altyapının tahribini içerdiğini ifade ederek, “Anayasal Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve First Lady Cilia Flores kaçırıldı” dedi.

Bu saldırının Venezuela’nın doğal kaynakları ve jeopolitik konumundan kaynaklandığını öne süren Moncada, yaşananların yalnızca ülkesinin egemenliğini değil, BM’nin ve uluslararası hukukun güvenilirliğini de tehdit ettiğini vurguladı.