Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla gerçekleşen zirvede konuşan Aliyev, “Türkiye’nin terörle mücadelede gösterdiği başarılar bizleri son derece memnun etmektedir. PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğinin ve Türkiye devletinin istikrarlı duruşunun sonucudur. Bu gelişme, sadece Türkiye için değil, tüm bölge barışı ve huzuru açısından tarihi öneme sahiptir” dedi.

Üçlü iş birliğinde yeni dönem

Zirvede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çeken Aliyev, ülkelerin ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olduğunun altını çizdi. “Birbirimizin başarılarını paylaşmaktan gurur duyduk, zor zamanlarda birbirimize destek olduk” diyen Aliyev, 2020’deki Karabağ Savaşı sırasında Türkiye ve Pakistan’ın Azerbaycan’a verdiği desteği hatırlatarak teşekkür etti.

Aliyev, bu birlikteliğin sadece geçmişle sınırlı kalmadığını, siyaset, ekonomi, enerji, savunma, ulaştırma, tarım, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm gibi birçok alanda daha da derinleştirileceğini belirtti. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında kurduğu stratejik ortaklıkların bölgeye yön verdiğini söyleyen Aliyev, Pakistan’ın da bu iş birliklerine aktif katılımının önemini vurguladı.

Askeri ve teknolojik iş birliği barışa katkı sunuyor

Ortak askeri tatbikatlar ve savunma sanayi alanındaki iş birliklerinin güçlendiğini kaydeden Aliyev, bu adımların sadece üç ülke için değil, daha geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunduğunu ifade etti. Ayrıca yapay zeka, uzay teknolojileri ve dijital yeniliklerin de önümüzdeki dönemde ortak projeler arasında yer alacağını belirtti.

Uluslararası platformlarda dayanışma mesajı

Aliyev, Türkiye ve Pakistan’la birlikte, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi uluslararası kuruluşlardaki ortak duruşun, ülkelerin sesini daha da güçlü kıldığını ifade etti. D-8 üyeliği sürecinde Türkiye ve Pakistan’ın verdiği desteği de özel olarak teşekkürle andı.

Pakistan ile dayanışma vurgusu

Aliyev ayrıca Pakistan-Hindistan arasındaki son gerginliğe de değinerek, Azerbaycan’ın bu süreçte açıkça Pakistan’ın yanında durduğunu belirtti. “Çatışmaların uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz” diyen Aliyev, Laçın’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından yeniden inşa sürecine dikkat çekerek, konuk liderleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.