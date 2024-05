Lojistik sektöründe kadınların gücünü ve bağlılığını kanıtlayan projelere imza atan Alışan Lojistik, kadınların sektördeki rolünü her geçen gün bünyesine yeni kadın çalışan alarak artırıyor. Kadın çalışan oranı, son 3 yıldır yüzde 20-23 bandında artış gösteren şirketin kadın sürücü sayısı da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olacağına inanan Alışan Lojistik, erkek egemen sektör algısını yıkmak ve kadınlara istihdam yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda kadın sürücü sayısını yükselten şirket, sektörde çeşitliliği artırarak, iş gücüne katkı sağlayarak, inovasyonu teşvik ederek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunarak kadınların lojistik sektöründe daha fazla temsil edilmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

“Kadın sürücü sayımız her geçen gün artıyor”

Alışan Lojistik'in CEO'su Damla Alışan, “Alışan Lojistik, Birleşmiş Milletlerin küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün küresel ve en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atan ve onları rehber edinen bir lojistik şirketi. Birlikte Güçlüyüz Platformu’nun da ilk üyelerindeniz ayrıca. “Bir erkek işi” olarak algılanan lojistik sektörü içinde öncelikle bu algıyı yıkmak, her alanda cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlamak için, farklı iş kollarımızda kadınlarımıza istihdam yaratmak için çabalıyoruz. Hatta bu alanda ilklere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Örneğin, lojistik sektöründe ilk istif makine operatörü kadın bizim bünyemizde yetişti. Kadın sürücü sayımız ise her geçen gün artıyor. Ülkemizde lojistik sektöründe kadın sürücüleri, kadın emekçileri görmek bizleri gururlandırıyor. Kadın çalışan oranımızı her yıl belirli bir oranda arttırmayı hedef olarak tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Alışan, kadın istihdamının artırılması için markalara düşen bir takım sorumluluklar olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Yeni mezunları, kadın çalışanları, kadın girişimcileri cesaretlendirmeliyiz. Lojistik sektöründe kadın istihdamını teşvik etmek için farkındalık ve eğitim programları düzenlemeli ve onların sektördeki kariyer yollarını keşfetmelerine yardımcı olmalıyız. Kadınların lojistik sektöründeki artan varlığı, sektöre daha fazla çeşitlilik ve farklı bakış açıları getirecek, bu da iş gücünde verimliliği artıracaktır.”