Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen “Türkiye AR-GE 250 Araştırması” sonuçları açıklandı. Türkiye’nin en fazla AR-GE harcaması yapan şirketlerinin yer aldığı listede geçtiğimiz yıl 194. sırada yer alan Alışan Lojistik, bu sene 169. sıradan listeye girmeyi başararak yükselişini sürdürdü.

AR-GE'ye yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan: “Türkiye'nin AR-GE alanındaki gelişimini değerlendirmek için önemli bir gösterge olan “Türkiye AR-GE 250 Araştırması”, AR-GE alanındaki farkındalığın artması ve bu alana yönelik yatırımların teşvik edilmesi anlamı taşıyor. Alışan ailesi olarak, bu listede yer almak bizler için çok kıymetli. Sektörümüzde, Bilim ve Sanayi Bakanlığı onaylı 13 AR-GE merkezi var. Bunlardan ikisi şirketimiz tarafından kuruldu. İstanbul ve Konya bölgesi bu manada üssümüz diyebiliriz. AR-GE merkezimizde 50’ye yakın uzman çalışıyor. Burada, gerçek ve sanal dünyanın birlikte hareket ettiği, kullanıcıların ve ulaşım araçlarının birbirleriyle iletişime geçtiği, böylelikle de süreçlerin hatasız ve daha verimli işlendiği bir çalışma sistemine odaklanıyor; müşterilerimizin iş takip sistemleriyle konuşan, entegrasyon kabiliyeti yüksek yazılım teknikleri hayata geçiriyoruz.” dedi.

Güçlü AR-GE ekibi ile tüm trendlerin takipçisi olduğunu ifade eden Damla Alışan şöyle devam etti: “2023 yılına TÜBİTAK tarafından onaylanan 2 projemiz ile giriş yaptık. Öte yandan Akademik ve Proje destek anlaşmamız çerçevesinde Konya Selçuk Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz Fiziksel dokümanların üzerindeki verilerin "Görüntü İşleme Teknolojisi" alınıp "Makine Öğrenmesi" sistemi ile eğitip "Yapay Zeka" ile TMS üzerinde eksik olan Müşteri İrsaliye bilgilerinin el değmeden tamamlanması projemiz ile Tübitak elemeleri sonrası Teknofest 2023 için finale kaldık. Alışan olarak her zaman güçlü AR-GE ekibimizle tüm trendlerin takipçisiyiz ve sektörde daima fark yaratacak adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.