Belgelendirilmesi bağımsız ve uluslararası akredite kuruluşlar tarafından yapılmakta olan ve her aşaması takip edilen BRCGS (British Retail Consortium Global Standards- İngiliz Perakendeciler Birliği Gıda Teknik Standartları), gıda üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini denetleyen güvenlik standartları olarak büyük önem taşıyor. Dünya üzerinde denetlendikten sonra “Gıda Güvenliği Belgesi” ile taçlandırılan sınırlı sayıdaki firmadan biri de kimya taşımacılığındaki uzmanlığının yanı sıra hızlı tüketim ürünleri (FMCG) taşımacılığındaki iddiası ile dikkat çeken Alışan Lojistik oldu.

Depolama ve dağıtım sırasında ürün bütünlüğünü sağlamayı, denetim ve belgelendirme yoluyla müşteri güvenini korumayı amaçlayan “BRCGS Depolama ve Dağıtım Standardı” gerekliliklerini yerine getirerek “A Seviye Gıda Güvenliği Belgesi” almaya hak kazanan Alışan Lojistik adına açıklama yapan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan “Gıda güvenliği, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı ve depolanması da dahil olmak üzere işleme, paketleme, taşıma, hazırlık, dağıtım ve satış aşamalarını kapsayan tedarik zinciri sürecinde insan sağlığına zararlı olabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel kökenli tehlike ve zararlıların bulaşmasından korunması için tasarlanan işlemler ve uygulamalardan oluşan bir eylemler bütünüdür. Bu süreçte depolama, taşıma ve lojistik hizmetleri ve bu hizmetlerdeki profesyonellik büyük önem arz ediyor. Alışan Lojistik olarak yıllardır bu konuda da oldukça hassas çalışmalar yürütüyor; yatırımlarımıza bu yönde de ağırlık veriyoruz. Bunun sonucunda da elde ettiğimiz ve bizi yine uluslararası hizmet standartları seviyesine taşıyan bu değerlendirmeden büyük gurur ve mutluluk duyduk. Bu başarının arkasında olan ve emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Dünya üzerinde 130’dan fazla ülkede, yaklaşık 30 bin sertifikalı firması bulunan BRCGS, gıda ve gıda dışı kategorilerde türünün en titiz üçüncü taraf belgelendirme programlarını işletmesiyle biliniyor. Gıda güvenliği standartları arasında yer alan BRC standardı, tüm dünyada kabul görmüş bir standart olarak tanınıyor. Belgelendirilmesi bağımsız ve uluslararası akredite kuruluşlar tarafından yapılmakta olan BRCGS, ilk kez 1998 yılında yayınlandı ve belli aralıklarla güncelleniyor.