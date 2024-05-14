Türkiye’nin ilk tanker ve tank konteyner temizleme ortaklığı olarak 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Alışan-Den Hartogh, Gebze Muallimköy’deki yeni tesisinin lansmanını Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan ve Den Hartogh's Group Yönetim Direktörü Pieter Den Hartogh’un katılımı ile gerçekleştirdi. Alışan Den Hartogh’un yeni tesisi, hem serbest hem gümrüklü alanda ISO tank konteyner depolama, elleçleme, ısıtma, tam otomasyonla dolum (aktarma) hizmetlerini sunuyor.

Alışan Den Hartogh’un ISO tank konteyner sektöründeki liderliğini perçinlemek, hizmet tamamlayıcı entegrasyonunu sağlamak amacı ile yola çıkan “Tank Konteyner Depolama ve Dolum Tesisi”, 2005 yılında açılan ilk tesise yalnızca 300 metre uzaklıkta ve 15.000 m2 büyüklüğe sahip alanda konumlandırıldı. 25 m³ hacimli, 1000’den fazla dolu tank konteyner depolama kapasitesi ile gümrüklü ve serbest alan olarak hizmet sunan tesis ADR normlarına uygunluğu ile de çevre açısından dikkat çekiyor.

Açılışta konuşan, Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan: “Türkiye genelinde, kimya sanayisinde 2005 yılına kadar tanker, tank konteyner temizleme konusunda hizmet verebilecek standartlarda herhangi bir tesis yoktu. Sadece basit kimyasalları taşımış araçları temizleyebilen, Çevre Bakanlığı ruhsatı olmayan, oto-kamyon-tanker yıkamacı olarak tabir edilen atölye işletmeler vardı. Gerekli eğitim ve deneyime sahip bir ekibin yanı sıra son teknolojik ekipmanlar olmadan yapılan temizleme işlemi, çevreye biyolojik ve kimyasal anlamda geri döndürülemez zararlar verebiliyor. İşte bu noktada, uzmanlığımızla bu eksikleri düzenlemek, bu işlemi AB Standartlarına taşımak ve ülkemizde bu regülasyonları “zorunlu” hale getirmek üzere bir hayal kurduk değerli iş ortağımız Den Hartogh ile beraber. Bugün geldiğimiz noktada Alışan Den Hartogh, ISO 9001 ve ISO 14001 denetimlerinden geçmenin ötesinde, Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) tarafından akredite edilmiş ilk yıkama tesisidir. Ayrıca, kuruluşuna öncülük ettiği Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği (KTTD) çatısı altında da hala sektör regülasyonu için var gücüyle çalışmaktadır.” dedi. Alışan ayrıca, “Bugün burada, Alışan-Den Hartogh olarak, yeni tesisimizde uluslararası ve yerel markalara hizmet sunmaya devam edecek olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Çevre dostu bu yeni tesisimizde sunacağımız hizmetin amacı, bölgede halihazırda standartlara uygun olmayan şartlarda depolama ve elleçlemesi yapılan ISO Konteynerlerin uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde depolanması. Tüm güvenlik tedbirleri alınmış ve kontrollü bir alanda konsolide edilen bu depolama işlemi sayesinde trafiğe açık alanlarda araç üstünde bekletilen konteynerlar bölgenin trafiğini artık tehdit etmeyecek ve bir tehlike oluşturmayacaklar. Uluslararası standartlarda kapalı devre ve otomatik sistemleri, özel havalandırma ve söndürme altyapısı, düşük emisyon ve “0” sıfır döküntü hedefi ile hizmet verecek olan “Konteyner Depolama ve Dolum Tesisimiz ile bölgeye 50 milyon TL tutarında bir yatırım ve 50’yi aşkın yeni istihdam ile katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Den Hartogh's Group Yönetim Direktörü Pieter Den Hartogh: “Bugün 19 yıllık iş ortaklığımızın bir devamı olarak, yeni başlangıçlarda yine bir aradayız. Şu an bu konuşmayı yaparken zamanda adeta yolculuk yapıyor ve bu işe nasıl başladığımızı hatırlıyorum. Girişimciliği ve ortak değerlerde buluşmamız, Alışan gibi değerli bir lojistik hizmet sağlayıcı ile 2005 yılında ortak bir hikayeye imza atmamızı sağladı. 19 yıllık başarılı yolculuğumuzda bugün, yeni bir tesisimize daha merhaba diyoruz Türkiye’ye yatırımlarımız devam ediyor; edecek. Türkiye ekonomisinin pozitif gelişimine paralel gelişen, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörünün kimya olduğunu dikkate alırsak, lojistik tarafında yer alan bizim gibi büyük firmalara önemli sorumluluklar düşüyor. Tehlikeli madde taşımacılığında beklenen kaliteyi sağlayabilmek için taşıyıcılar, belirlenmiş kanun ve yönetmeliklerden yola çıkılarak başta çevre ve insan sağlığını göz önünde bulundurmak üzere müşteri tatminini hedeflemektedir. Bu bağlamda verilen hizmetin periyodik kontroller, kayıt ve güvenlik performansı denetim altında tutulmalıdırlar. Güvenliği sağlamanın ve dolayısı ile kaliteyi arttırmanın bir diğer yolu ise eğitimli insan faktörüdür. Biz ADH olarak, tüm tesislerimizde işte tüm bu önemli noktalara büyük önem veriyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için aralıksız çalışmaya ve yatırıma devam ediyoruz”dedi.