Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Hal böyle olunca gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.



Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Bazı gençlerin ise ‘Korkunun ecele faydası yok’ diyerek atlamaları pes dedirtti.



“Yüzmekten korkmuyorum”

Sulama kanalına giren Muhammed El Süleyman (12), “Çok sıcak o nedenle kanala giriyorum. Yüzmekten korkmuyorum, yüzme biliyorum” dedi.



“Korkunun ecele faydası yok”

Yalçın Yılmaz (14) ise sulama kanalında yüzme bilmeyenlerin boğulduğunu söyleyerek, “Yüzmekten korkmuyorum. Hava çok sıcak. Korkunu ecele faydası yok” diye konuştu.

Öte yandan, sıcaktan bunalan hayvanların da su birikintilerinde serinlediği görüldü.